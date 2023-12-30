Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнам - любимое направление корейских туристов в 2023 году

За первые 11 месяцев 2023 года Вьетнам посетили более 7,3 миллиона туристов из Республики Корея (РК), что на 220% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта РК.
  Канатная дорога Хонтхом обслуживает туристов на острове Фукуок. Фото: ВИA  
Такие направления, как Фукуок, Далат и Нячанг, пользуются популярностью у корейских путешественников благодаря разумным ценам и разнообразным видам туристической деятельности.

По данным министерства, за этот период более 1 миллиона корейцев отправились из Инчхона в Нячанг - прибрежный курортный город Вьетнама. В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, город посетило более 735.400 корейцев.

Между тем, число корейских посетителей острова Фукуок, который также резко возросло.

За первые 11 месяцев этого года почти 300.000 корейцев путешествовали по маршруту Инчхон - Фукуок и более 61000 - по маршруту Инчхон - Далат.

Корейские и вьетнамские авиакомпании также быстро расширили сети полетов, чтобы удовлетворить спрос на путешествия по развивающимся направлениям во Вьетнаме.

24 декабря рокская авиакомпания Jin Air открыла рейсы Фукуок - Инчхон. Ранее в этом месяце вьетнамская бюджетная авиакомпания VietJet Air запустила новый маршрут из Пусана на остров Фукуок. Лоукост-авиакомпания Jeju Air также открыла рейсы Ичхон-Далат с 20 декабря с частотой семь рейсов в неделю, став первой внутренней авиакомпанией РК, выполняющей регулярные рейсы в знаменитый курортный город в провинции Ламдонг Центрального нагорья.

ИЖВ/ВИА

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