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Вьетнам - любимое летнее направление в 2023 году корейцев

Данные, опубликованные компанией Hana Tour 12 июня, показали, что процент клиентов, решивших приехать во Вьетнам для отдыха, составляет самую высокую долю - 19,9%. Далее следуют в Японию - 18,2%, Европу - 17,6%, Китай - 13,3% и Таиланд - 6,4%.
  Туристы приезжают, чтобы полюбоваться и поклониться в духовной туристической зоне на вершине Фансипан (пров. Лаокай). Фото: Куок Кхань/ВИА  

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Корее, Hana Tour - крупнейшая туристическая компания Южной Кореи - только что объявила результаты анализа бронирования заграничных туров, вылетающих в июле и августе, что показало, что Вьетнам является самым любимым направлением корейцев этим летом. Результаты анализа также показали, что деятельность заграничного туризма постепенно восстанавливается к норме после длительного периода стагнации из-за пандемии COVID-19.

Данные, опубликованные компанией Hana Tour 12 июня, показали, что процент клиентов, решивших приехать во Вьетнам для отдыха, составляет самую высокую долю - 19,9%. Далее следуют в Японию - 18,2%, Европу - 17,6%, Китай - 13,3% и Таиланд - 6,4%.

Пиковый период летних поездок корейских туристов придется на последние 2 недели июля и начало августа, а именно на неделю с 24 июля по 6 августа. Причина заключается главным образом в том, что в это время у корейских учеников начинаются летние каникулы. Поэтому спрос на заграничное путешествие также вошел в пиковый период.

Примечательно, что уровень бронирования у небольших групповых туров, групп друзей, имеет тенденцию к росту. В Hana Tour заявили, что с момента начала пандемии COVID-19 тенденция путешествовать небольшими группами более популярна, чем большие групповые туры из 20 и более человек. Кроме того, внимание клиентов продолжают привлекать пакетные туры со знаменитостями по заранее заданной тематике.

В 2022 году показатель бронирования туров во Вьетнам турфирмы Hana Tour составляет 26,2%, согласно которой 1 из 4 корейцев, желающих путешествовать за границу в июле и августе, выберет Вьетнам. Далее следуют Гуам (10,9%), Западная Европа (9%), Филиппины (8,9%) и Япония (8%).

ИЖВ/ВИА

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