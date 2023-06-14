Вьетнам - любимое летнее направление в 2023 году корейцев

Туристы приезжают, чтобы полюбоваться и поклониться в духовной туристической зоне на вершине Фансипан (пров. Лаокай). Фото: Куок Кхань/ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Корее, Hana Tour - крупнейшая туристическая компания Южной Кореи - только что объявила результаты анализа бронирования заграничных туров, вылетающих в июле и августе, что показало, что Вьетнам является самым любимым направлением корейцев этим летом. Результаты анализа также показали, что деятельность заграничного туризма постепенно восстанавливается к норме после длительного периода стагнации из-за пандемии COVID-19.