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Вьетнам лидирует по количеству медалей SEA Games 31 со 125 золотыми медалями

Вьетнам завоевал 125 золотых, 76 серебряных и 74 бронзовых медалей по состоянию на вечер 18 мая, 6-й официальный день соревнований продолжающихся SEA Games 31, сохранив первое место в медальном рейтинге.
  Фото: ВИА  

 Вьетнам завоевал 125 золотых, 76 серебряных и 74 бронзовых медалей по состоянию на вечер 18 мая, 6-й официальный день соревнований продолжающихся SEA Games 31, сохранив первое место в медальном рейтинге.

Принимающая страна приближается к поставленной цели в 140 золотых медалей.

Таиланд занял второе место с 53 золотыми медалями, за ним следуют Филиппины с 37.

В этот день вьетнамская сборная по легкой атлетике выиграла еще 3 золотые медали в метании копья среди женщин, беге на 10.000 м среди женщин и беге на 4 х 400 м среди женщин, увеличив общее количество медалей в этом виде спорта до 19 и превысив цель в 15-17.

Бегунья Нгуен Тхи Оань завоевала тройное золото в беге на 1.000 м среди женщин, а также в беге с препятствиями на 5.000 и 3.000 метров, в котором она побила собственный рекорд, установленный на предыдущих Играх SEA.

ВИА

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