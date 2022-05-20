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Вьетнам лидирует по количеству медалей, превысив цель по золотым медалям на SEA Games 31

Вьетнам остался на «вершине» продолжающихся SEA Games 31, заработав 19 мая еще 27 золотых медалей и превзойдя свою первоначальную цель - выиграть 140-150 медалей на мероприятии.
  Нгуен Тхи Тхань Фук, золотая медалистка в женской ходьбе на 20 км, и ее брат Нгуен Тхань Нгунг, бронзовый медалист в мужской ходьбе на 20 км, позируют фотографу. Фото: ВИА  

Вьетнам остался на «вершине» продолжающихся SEA Games 31, заработав 19 мая еще 27 золотых медалей и превзойдя свою первоначальную цель - выиграть 140-150 медалей на мероприятии.

По состоянию на 21:00 того же дня Вьетнам завоевал 152 золотых, 76 серебряных и 74 бронзовых медали, за ним следуют Таиланд с 53 золотыми и Филиппины с 37.

В этот день Вьетнам завоевал 3 золота в легкой атлетике, по 2 в стрельбе и гребле на каноэ, по 1 в шахматах, бильярде и велоспорте.

И женская, и мужская футбольные команды Вьетнама вышли в финал, где 21 и 22 мая встретятся со своими тайскими соперниками соответственно.

SEA Games 31 на тему «Ради более сильной Юго-Восточной Азии» проходит в Ханое и 11 соседних провинциях и городах до 23 мая.

Игры включают 40 видов спорта и 523 мероприятия, в которых принимают участие около 10.000 человек. Мероприятие, проходящее раз в два года, изначально было запланировано на конец 2021 года, но было отложено из-за пандемии COVID-19.


ВИА

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