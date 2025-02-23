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Вьетнам, Лаос и Камбоджа укрепляют связи на новом этапе развития
Встреча предоставила лидерам платформу для обсуждения последних глобальных и региональных событий, обмена обновленной информацией о своих соответствующих партиях и странах, обзора результатов их сотрудничества за прошедший год и определения планов будущего сотрудничества между тремя партиями и странами.
Подчеркнув, что стабильность, безопасность и развитие одной страны тесно связаны с развитием других, лидеры подтвердили свою неизменную политику придания первостепенного значения традиционной дружбе, связывающей их страны.
Они выразили удовлетворение значительными достижениями в трехстороннем сотрудничестве, которое демонстрирует устойчивый рост. Политические отношения остаются основой, а партнерство между тремя правящими партиями определяет общие связи. Сотрудничество в сфере обороны и безопасности было эффективно укреплено, а экономическое, торговое, инвестиционное, культурное, образовательное и научно-технологическое взаимодействие достигло позитивных результатов.
В условиях все более сложного и непредсказуемого регионального и глобального ландшафта стороны договорились углублять и расширять отношения между тремя партиями и странами. Лидеры подчеркнули необходимость укрепления политического доверия и отношений между высокопоставленными лидерами, пообещав сохранять и укреплять многолетнюю солидарность, рассматривая ее как бесценное достояние и фундаментальную предпосылку для обеспечения мира, безопасности и развития в каждой стране. Кроме того, они достигли консенсуса в отношении поддержания и усиления коммуникационной работы для повышения осведомленности поколений, особенно молодежи, о традициях солидарности.
Они также договорились укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности для эффективного решения как традиционных, так и нетрадиционных задач в сфере безопасности, а также договорились о расширении обмена информацией, консультаций и координации для защиты своих законных интересов и реагирования на общие вызовы.
Лидеры подчеркнули важность создания прорывов в экономическом сотрудничестве и ускорения интеграции их экономик, особенно в области транспорта, торговли и туризма. Они также подчеркнули необходимость развивать сотрудничество в области культуры, образования и научно-технологической сферы, используя уникальные сильные стороны и потенциал каждой страны.
Кроме того, они единодушно высказались за повышение эффективности существующих механизмов сотрудничества и продолжение поиска новых подходов к повышению качества и эффективности их партнерства во имя общих интересов трех народов, а также регионального и глобального мира, стабильности и развития.