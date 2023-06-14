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Вьетнам, Корея продвигают сотрудничество в сфере торговли
На встрече министр Нгуен Хонг Зиен высоко оценил усилия и инициативу посла О Ён Джу в осуществлении многих эффективных и практических мероприятий, направленных на приведение вьетнамско-корейских отношений на уровень «всеобъемлющее стратегическое партнерство», каким они являются сегодня.
В то же время министр Нгуен Хонг Зиен предложил, чтобы посол О Ён Чжу и посольство Кореи в роли представительства правительства Кореи во Вьетнаме продолжали тесно координировать свои действия с Министерством промышленности и торговли принять различные меры, направленные на расширение двусторонней торговли, эффективное осуществление сотрудничества в области торговли, промышленности и энергетики с целью достижения в ближайшем будущем цели двустороннего товарооборота в размере 100 миллиардов долларов США.
Посол О Ён Джу подтвердил, что совещание станет важным вкладом в успех предстоящего официального визита во Вьетнам Президента Республики Корея, а также существенно продвинет сотрудничество в сферах торговли, промышленности и энергетики. две страны.
На встрече О Ён Джу передала сообщение корейской стороны о желании подписать ряд документов с Минпромторгом, включая Меморандум о взаимопонимании по созданию вьетнамско-корейского центра поставок основных минералов, Меморандум о взаимопонимании по созданию «Корея Плюс» во Вьетнаме и «Вьетнам Плюс» в Корее, Совместное заявление о создании электронной системы обмена данными C/O между Министерством промышленности и торговли Вьетнама, Главным управлением таможни Вьетнама и Таможенной службой Кореи.
Посол О Ён Джу также добавила, что корейский бизнес заинтересован в создании или расширении своих производственных баз во Вьетнаме, особенно в области основных технологий, таких как энергетические батареи или полупроводники.
Министр Нгуен Хонг Зиен заявил, что Министерство промышленности и торговли будет активно координировать свои действия с соответствующими подразделениями для изучения и обработки вышеуказанных сообщений. Министр также подтвердил, что Министерство промышленности и торговли готово поддерживать сотрудничество между корейскими предприятиями и вьетнамскими организациями, чтобы принести гармоничные выгоды сторонам в соответствии с положениями вьетнамского законодательства.