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НОВОСТИ

Вьетнам, Китай и Тайвань координируют усилия по установлению личности жертв, дрейфующих в море

Офис экономики и культуры Вьетнама в Тайбэе продолжит тесно координировать свои действия с тайваньскими властями и родственниками тех, кто считается пропавшим без вести, для проведения процедур проверки личности и необходимых мер защиты граждан
  Заместитель официального представителя МИД Фам Тху Ханг. Фото: ВИА  
Офис экономики и культуры Вьетнама в Тайбэе продолжит тесно координировать свои действия с тайваньскими властями и родственниками тех, кто считается пропавшим без вести, для проведения процедур проверки личности и необходимых мер защиты граждан. Об этом заявила 31 марта заместитель официального представителя Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг.

Она имела в виду информацию, связанную с недавним обнаружением тел, дрейфующих в море на Тайване (Китай), причем у некоторых были вьетнамские удостоверения личности.

По словам Ханг, сразу после получения информации от тайваньских властей по этому делу министерство поручило тайбэйскому офису срочно поработать с тайваньскими властями по этому вопросу.

23 марта 2023 года Консульский отдел министерства также встретился с представителями Тайбэйского офиса экономики и культуры во Вьетнаме, чтобы предложить координацию для проверки соответствующей информации и поддержки представительства Вьетнама в Тайбэе в осуществлении мер по защите граждан, сказала Ханг.

ИЖВ/ВИА

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