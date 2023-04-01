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Вьетнам, Китай и Тайвань координируют усилия по установлению личности жертв, дрейфующих в море
Она имела в виду информацию, связанную с недавним обнаружением тел, дрейфующих в море на Тайване (Китай), причем у некоторых были вьетнамские удостоверения личности.
По словам Ханг, сразу после получения информации от тайваньских властей по этому делу министерство поручило тайбэйскому офису срочно поработать с тайваньскими властями по этому вопросу.
23 марта 2023 года Консульский отдел министерства также встретился с представителями Тайбэйского офиса экономики и культуры во Вьетнаме, чтобы предложить координацию для проверки соответствующей информации и поддержки представительства Вьетнама в Тайбэе в осуществлении мер по защите граждан, сказала Ханг.