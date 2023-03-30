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Вьетнам, как ожидается, экспортирует 7 млн. тонн риса в этом году
По словам Фама Тай Биня, генерального директора высокотехнологичной сельскохозяйственной акционерной компании Чунг-ан (Trung An) в городе Кантхо в дельте Меконга, компания подписала заказ на экспорт 2.000 тонн риса в Китай и ведет переговоры о поставке еще одной партии в 20.000 тонн.
Статистика Главного таможенного управления Вьетнама показывает, что за первые два месяца этого года Китай импортировал из Вьетнама 152.640 тонн риса на сумму 90 млн. долл. США, что на 86% больше по объему и на 120% по стоимости в годовом исчислении.
Средняя цена вьетнамского риса, экспортируемого в Китай, составила 589,7 долл. США за тонну, что на 18,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Китайские покупатели в основном импортировали высококачественный вьетнамский рис, такой как ароматный рис и клейкий рис по высоким ценам.
Между тем, ожидается, что Филиппины импортируют около 2,8 млн. тонн риса из Вьетнама в течение урожая 2022-2023 гг., поскольку запасы риса в стране сократились в результате повреждения посевных площадей штормом Нору и роста цен на удобрения. В прошлом году Филиппины закупили у Вьетнама более 3 млн. тонн риса.
Поскольку Индия – крупнейший в мире экспортер риса – сократила посевные площади на 380.000 га из-за засух, другие экспортеры риса, включая Вьетнам, видят возможности быть более заметными на карте мирового экспорта риса.
Помимо преимуществ, МПТ также указало на проблемы для экспорта риса из страны.
Глава департамента импорта и экспорта министерства Фан Ван Чинь сказал, что вьетнамский экспорт риса сталкивается с высокими издержками производства и морской транспортировки. Более того, вьетнамский бизнес не диверсифицировал рынки сбыта и по-прежнему полагался на некоторые рынки, такие как Китай или Филиппины. Страна экспортирует лишь скромный объем высококачественного риса по хорошим ценам.
Предприятиям настоятельно рекомендуется улучшать качество риса, строго соблюдать правила в отношении остатков пестицидов, карантина растений и отслеживания происхождения, чтобы оптимизировать преференции, предоставляемые соглашениями о свободной торговле (ССТ), подписанными Вьетнамом. В соответствии со всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Соглашением о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) Вьетнаму разрешено экспортировать до 80.000 тонн риса в ЕС со льготными тарифами.
Предприятиям следует расширять зоны экологически чистого производства и переработки сырья, чтобы иметь больше риса, пригодного для поставок на рынки ЕС, Великобритании и других стран, заявило министерство.
В прошлом году Вьетнам отгрузил за рубеж 7,1 млн. тонн, что является самым высоким показателем за десятилетие.