Вьетнам и HSBC активизируют усилия по повышению кредитного рейтинга и привлечению глобального капитала

Министр финансов Нгуен Ван Тханг проводит рабочую встречу с делегацией HSBC во главе с главным исполнительным директором группы Жоржем Эльхедери 29 марта 2026 года. (Фото: Министерство финансов)

На недавней встрече с делегацией HSBC во главе с главным исполнительным директором группы Жоржем Эльхедери министр финансов Нгуен Ван Тханг подчеркнул важность скорейшего повышения кредитного рейтинга для укрепления макроэкономической стабильности, снижения стоимости заимствований и усиления доверия инвесторов, а также призвал банк продолжить оказывать техническую поддержку.

Нгуен Ван Тханг охарактеризовал HSBC как давнего стратегического партнера, оказывавшего Вьетнаму поддержку в ключевые моменты, в частности выступавшего ведущим консультантом при размещении суверенных облигаций на международных рынках в 2005, 2010 и 2014 годах.

В настоящее время Вьетнам готовится вновь выйти на глобальный рынок облигаций, делая акцент на экономической эффективности и практической реализуемости. Расширение взаимодействия с международными инвесторами остается одним из центральных направлений этой стратегии: министерство активизирует работу по продвижению на крупнейших финансовых площадках мира и планирует новые кампании по популяризации рынка.

По состоянию на конец 2025 года объем рынка государственных облигаций оценивался примерно в 2,62 квадриллиона вьетнамских донгов (около 99,5 млрд долларов США), что эквивалентно 20,4% ВВП, а годовой объем размещения достиг приблизительно 371,5 трлн вьетнамских донгов. Одновременно улучшается и структура инвесторов: на долгосрочные небанковские финансовые институты в настоящее время приходится около 62% общего объема владения.

Наряду с мобилизацией капитала Вьетнам продвигает повестку устойчивого финансирования, включая завершение разработки «зеленой» таксономии и формирование рынка углеродных кредитов, чтобы привлечь крупных глобальных инвесторов.

Министр также призвал HSBC содействовать укреплению кадрового потенциала через специализированные программы подготовки и стажировок, чтобы вьетнамские специалисты могли получать практический опыт в ведущих мировых финансовых центрах. Он подчеркнул необходимость устранения технических узких мест и ускорения процесса повышения статуса вьетнамского фондового рынка в международной классификации для расширения участия иностранных инвесторов.

Со своей стороны, Жорж Эльхедери подтвердил приверженность HSBC работе во Вьетнаме, назвав его одним из приоритетных рынков, и заявил о намерении и далее выступать каналом привлечения глобальных потоков капитала. Он также выразил решительную поддержку стремлению Вьетнама повысить кредитный рейтинг, назвав это одним из ключевых рычагов для привлечения долгосрочных институциональных инвесторов.

Обе стороны выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества принесет практические результаты, будет способствовать укреплению позиций Вьетнама в финансовой сфере и поддержит устойчивый рост. Министр финансов также призвал HSBC расширять деятельность во Вьетнаме, наращивать объемы кредитования и углублять взаимодействие в рамках будущих размещений суверенных облигаций страны на международных рынках.