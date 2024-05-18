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Вьетнам и AFD укрепляют сотрудничество, способствуя энергетическому переходу
Он отметил, что помимо институционализации механизмов и политики "зеленого" перехода и справедливого энергетического перехода, Вьетнаму необходимы консультации по методам, институциональному совершенствованию, выбору технологий, моделей управления и финансовых ресурсов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и городских районов.
По его словам, такие консультации помогут Вьетнаму определить реальные потребности и планы по эффективному использованию внутренних ресурсов, кредитов и спонсорских источников.
Он отметил, что исследования AFD по вопросам "зеленого" перехода, реагирования на изменение климата и энергетического перехода предоставят "пакеты решений" для инвестиций, науки и технологии, а также развития технической инфраструктуры во Вьетнаме.
Что касается "зеленого" перехода и справедливого энергетического перехода, заместитель премьер-министра сообщил, что правительство Вьетнама обсуждает с партнерами возможность скорого запуска нескольких оффшорных ветроэнергетических проектов, добавив, что страна также поощряет участие частного сектора в производстве электроэнергии из возобновляемых источников.
"Результаты исследований AFD также могут помочь французским компаниям найти проекты инвестирования и делового сотрудничества во Вьетнаме", - сказал заместитель премьер-министра.
В свою очередь, Мари-Элен Луазон подтвердила, что AFD и его партнеры всегда готовы предоставить технические консультации и поддержку Вьетнаму для улучшения законодательной базы, поиска финансовых источников для реализации важных программ и проектов социально-экономического развития Вьетнама, особенно в области энергетического перехода, реагирования на изменение климата и "зеленого" перехода.
С 2019 года AFD координирует с вьетнамской стороной реализацию проекта по исследованию социально-экономических последствий изменения климата во Вьетнаме и стратегии адаптации к изменению климата. Стороны приступили ко второй фазе проекта, приоритетом которой является оценка социально-экономических последствий процесса энергетического перехода во Вьетнаме.