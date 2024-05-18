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НОВОСТИ

Вьетнам и AFD укрепляют сотрудничество, способствуя энергетическому переходу

Вьетнам стремится к углублению традиционных надежных отношений и стратегического партнерства с Францией, в частности с Французским агентством развития (AFD), заявил заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, принимая в Ханое заместителя генерального директора AFD Мари-Элен Луазон.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принимает заместителя генерального директора AFD Мари-Элен Луазон в Ханое. Фото: ВИA  
Во время приема заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха высоко оценил результаты деятельности AFD во Вьетнаме, а также изменения в его организационном аппарате для более широкого и эффективного доступа к новым областям развития.

Он отметил, что помимо институционализации механизмов и политики "зеленого" перехода и справедливого энергетического перехода, Вьетнаму необходимы консультации по методам, институциональному совершенствованию, выбору технологий, моделей управления и финансовых ресурсов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и городских районов.

По его словам, такие консультации помогут Вьетнаму определить реальные потребности и планы по эффективному использованию внутренних ресурсов, кредитов и спонсорских источников.

Он отметил, что исследования AFD по вопросам "зеленого" перехода, реагирования на изменение климата и энергетического перехода предоставят "пакеты решений" для инвестиций, науки и технологии, а также развития технической инфраструктуры во Вьетнаме.

Что касается "зеленого" перехода и справедливого энергетического перехода, заместитель премьер-министра сообщил, что правительство Вьетнама обсуждает с партнерами возможность скорого запуска нескольких оффшорных ветроэнергетических проектов, добавив, что страна также поощряет участие частного сектора в производстве электроэнергии из возобновляемых источников.

"Результаты исследований AFD также могут помочь французским компаниям найти проекты инвестирования и делового сотрудничества во Вьетнаме", - сказал заместитель премьер-министра.

В свою очередь, Мари-Элен Луазон подтвердила, что AFD и его партнеры всегда готовы предоставить технические консультации и поддержку Вьетнаму для улучшения законодательной базы, поиска финансовых источников для реализации важных программ и проектов социально-экономического развития Вьетнама, особенно в области энергетического перехода, реагирования на изменение климата и "зеленого" перехода.

С 2019 года AFD координирует с вьетнамской стороной реализацию проекта по исследованию социально-экономических последствий изменения климата во Вьетнаме и стратегии адаптации к изменению климата. Стороны приступили ко второй фазе проекта, приоритетом которой является оценка социально-экономических последствий процесса энергетического перехода во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

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