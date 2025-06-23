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НОВОСТИ

Вьетнам и японский регион Кюсю изучают возможности трудового сотрудничества

20 июня состоялся семинар, посвященный развитию трудового сотрудничества между Вьетнамом и малыми и средними предприятиями (МСП) в японском регионе Кюсю.

Мероприятие, организованное Генеральным консульством Вьетнама в Фукуоке и Ассоциацией содействия бизнесу Вьетнама и Кюсю, было направлено на установление контактов между вьетнамскими компаниями, отправляющими рабочую силу, и японскими малыми и средними предприятиями, ищущими работников, особенно в условиях старения населения и нехватки рабочей силы в Японии.

Генеральный консул Вьетнама в Фукуоке Ву Чи Май отметила растущий спрос на вьетнамских рабочих в Кюсю, особенно в префектурах Фукуока, Оита и Сага. В настоящее время в регионе работает около 35 000 вьетнамских рабочих и более 5 000 инженеров в области информационных технологий. Она также отметила расширение сотрудничества в таких высококачественных областях, как полупроводники, искусственный интеллект и зеленые технологии.

Семинар способствовал прямому диалогу между двумя сторонами, помогая предприятиям наладить устойчивые партнерские отношения и изучить возможности для подписания соглашений, выгодных как работодателям, так и вьетнамским рабочим. Генеральное консульство пообещало и дальше поддерживать прозрачный найм и стабильную, безопасную рабочую среду для вьетнамских рабочих в Японии.

Выступающие из обеих стран подчеркнули важность взаимопонимания, культурной интеграции и юридической ясности в преодолении таких проблем, как языковой барьер и разные ожидания.

Японские работодатели похвалили вьетнамских работников за их трудолюбие, адаптивность и быструю интеграцию, особенно в сфере ухода за больными, строительства, пищевой промышленности и производства.

Участники также предложили упорядочить административные процедуры и повысить прозрачность для снижения затрат и рисков.

Мероприятие завершилось сетевым приемом, способствующим дальнейшим обменам и возможностям долгосрочного партнерства.

Семинар стал частью более широкой серии инициатив по экономической дипломатии Генерального консульства в Фукуоке на протяжении 2025 года, направленных на углубление сотрудничества между Вьетнамом и Кюсю в областях, имеющих общую силу и потенциал.

ВИА/ИЖВ

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