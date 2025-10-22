НОВОСТИ
Вьетнам и Япония усиливают продвижение инвестиций в «зелёное» сельское хозяйство в дельте Меконга
В своем вступительном слове посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу отметил, что в области сельского хозяйства Япония не только делится финансовыми ресурсами и передовыми технологиями, но и вдохновляет на устойчивое развитие, высокие стандарты качества и ответственность перед окружающей средой. Благодаря этому были сформированы многие успешные модели сотрудничества — от высокотехнологичного сельского хозяйства в Ламдонге, совместной переработки сельхозпродукции в дельте Меконга до программ подготовки высококвалифицированных сельскохозяйственных кадров.
Посол подчеркнул, что дельта Меконга — крупнейшая «рисовая житница» Юго-Восточной Азии — сегодня сильно страдает от последствий изменения климата, засоления почв и проседания земель, что требует срочного перехода к модели «зелёного», умного и устойчивого развития. Именно поэтому Вьетнам реализует проект «Устойчивое развитие миллиона гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанного с зелёным ростом до 2030 года». Цель проекта — сократить выбросы парниковых газов на 15–20%, увеличить доходы фермеров на 10–15%, а также сформировать международный бренд «Вьетнамский рис — зелёный, чистый, с низкими выбросами».
Посол отметил, что для реализации этих целей Вьетнаму необходимы партнёры с видением и потенциалом, и Япония является наиболее типичным из них. Он выразил уверенность, что многочисленные меморандумы и соглашения о сотрудничестве, подписанные в рамках конференции, откроют новые многослойные и межотраслевые модели взаимодействия — от исследований и передачи технологий до практических инвестиций в регионах дельты Меконга.
Посол также выразил надежду, что после конференции во Вьетнам прибудут многочисленные делегации японских предпринимателей и экспертов для изучения сырьевых регионов, обмена знаниями, технологиями и инновационными решениями.
В интервью корреспонденту ВИА генеральный директор компании Sorimachi Vietnam Такахаси Акихико выразил уверенность, что сотрудничество между Японией и Вьетнамом будет развиваться ещё активнее. По его словам, конференция по продвижению инвестиций состоялась всего через месяц после форума «Диалог государственно-частного партнёрства в сельском хозяйстве Вьетнам – Япония», проведённого в рамках рабочей поездки и.о. министра сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама Чан Зук Тханга. Два крупных мероприятия по сельскохозяйственному сотрудничеству, прошедшие с интервалом в один месяц и привлёкшие множество предприятий обеих стран, свидетельствуют о больших перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в этой сфере.
В беседе с корреспондентом ВИА старший исполнительный директор компании Nihon Nohyaku Тадаси Танимото сообщил, что его компания разработала приложение Agroseeker, использующее технологии искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики вредителей и сорняков. Он выразил желание представить данное приложение вьетнамским фермерам в рамках программы экологически чистого производства риса. В настоящее время Nihon Nohyaku сотрудничает с корпорацией Sorimachi для интеграции решений в цифровую цепочку создания стоимости (DX value chain), создавая более удобную и эффективную платформу для фермеров. Кроме того, компания адаптирует приложение к особенностям вьетнамского сельского хозяйства. Тадаси Танимото выразил готовность внести вклад в реализацию программы «1 миллион гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанного с зелёным ростом до 2030 года».
В заключительном выступлении заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама Чан Тхань Нам приветствовал содержательные доклады делегатов обеих стран, отметив, что они обозначили важные потребности, задачи и технологические решения, открывающие возможности для совместного развития. Заместитель министра особо подчеркнул значение «умного» сельского хозяйства с применением технологий мониторинга, оценки и отчётности по выбросам; технологий переработки побочных продуктов, биологических буферов, управления устойчивыми методами возделывания, а также систем контроля удобрений, семян и питательных веществ для обогащения почвы.
Он сообщил, что программа «1 миллион гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанного с зелёным ростом» предусматривает создание около 600 кооперативов, объединяющих фермеров. Для такого масштабного проекта потребуется широкий спектр технологий — от управления и бухгалтерского учёта до инвентаризации земель и кодирования производственных зон.
Заместитель министра выразил надежду, что японские компании привнесут свои передовые сельскохозяйственные технологии во Вьетнам, примут участие в развитии регионов производства высококачественного риса с низким уровнем выбросов, способствуя «зелёному» росту дельты Меконга.
В ходе конференции представители ведомств и предприятий обеих сторон обсудили и согласовали ряд положений меморандума, обозначив конкретные шаги в развитии инвестиционного и технологического сотрудничества между Вьетнамом и Японией. Основные направления взаимодействия включают применение ИИ, технологий Big Data, сельскохозяйственных роботов, комплексную механизацию, мониторинг и сокращение выбросов углерода, а также глубокую переработку и повторное использование побочных продуктов рисового производства.
Эти инициативы формируют многоуровневую экосистему сотрудничества — от государственных структур и научных институтов до предприятий, кооперативов и фермеров — способствуя «зелёному» росту, циркулярной экономике и устойчивой продовольственной безопасности.