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Вьетнам и Япония укрепляют сотрудничество для взаимного роста
По его словам, за последние три десятилетия Япония внесла значительный вклад в устойчивое развитие Вьетнама, не только предоставляя капитал, технологии и доступ к рынкам, но и помогая стране Юго-Восточной Азии присоединиться к цепочкам поставок и добавленной стоимости японских компаний. Он выразил благодарность японским предприятиям и ассоциациям, включая FEC, за содействие этому прогрессу.
Признавая важнейшую роль иностранных инвестиций в экономике Вьетнама, Нгуен Чи Зунг призвал японские компании поощрять свои инвестиции, особенно в высокотехнологичные и глубоко перерабатывающие отрасли, цифровую трансформацию, инновации и новую энергетику. По его словам, Вьетнам уделяет особое внимание таким крупным инфраструктурным проектам, как высокоскоростная железная дорога Север-Юг, городские железные дороги и перезапуск проекта атомной энергетики, что открывает возможности для японских предприятий.
Заместитель премьер-министра призвал их быть более инициативными и динамичными в использовании инвестиционных возможностей, чтобы двустороннее экономическое сотрудничество соответствовало уровню дипломатических отношений. Он также призвал FEC содействовать развитию сотрудничества и подтвердил приверженность правительства Вьетнама созданию благоприятных условий для процветания японского бизнеса во Вьетнаме.
Онои Йошики, председатель FEC, признал, что хотя в организацию не входят крупнейшие японские корпорации, ее членами являются высококвалифицированные технические предприятия. Он выразил надежду, что FEC сможет внести свой вклад в экономическое развитие Вьетнама, продемонстрировав свою веру в предстоящие политические инициативы и надежду на формирование надежных партнерских отношений.
В ходе встречи участвующие японские предприятия представили свои сильные стороны и выразили сильное желание расширить инвестиции во Вьетнам, особенно в технологический и инженерный секторы.