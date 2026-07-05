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Вьетнам и Япония стремятся расширить сотрудничество в сфере образования

Вьетнам и Япония сделали новый шаг к укреплению образовательных связей после подписания соглашения о сотрудничестве, направленного на расширение преподавания японского языка, академических обменов и подготовки высококачественных кадров.
  Представители Центра продвижения культурно-образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Японией (VJCE) и Школы японского языка «Аояма» обмениваются экземплярами подписанного соглашения в Посольстве Вьетнама в Японии 3 июля. Фото: ВИА  
Соглашение было подписано 3 июля в Посольстве Вьетнама в Японии между Центром продвижения культурно-образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Японией (VJCE) и Школой японского языка «Аояма».
Согласно документу, Школа японского языка «Аояма» уполномочила VJCE выступать ее представителем во Вьетнаме для координации деятельности в сфере образовательного сотрудничества, установления партнерских связей, разработки учебных программ и продвижения проектов образовательного обмена между двумя странами.

Стороны договорились совместно реализовывать программы изучения японского языка для вьетнамских учащихся, изучить возможность разработки системы оценки уровня владения японским языком для детей, организовывать культурно-образовательные обмены, а также укреплять связи между образовательными учреждениями Вьетнама и Японии.

Выступая на мероприятии, представитель отдела по вопросам образования Посольства Вьетнама в Японии Ву Тхи Льен Хыонг высоко оценила усилия участвующих организаций и выразила надежду, что программы сотрудничества будут способствовать дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.

Участники также обсудили направления расширения образовательного сотрудничества в предстоящий период, уделив особое внимание обучению японскому языку, академическим обменам, установлению связей между образовательными учреждениями и подготовке высококачественных кадров.

Соглашение знаменует собой новый шаг в двустороннем образовательном сотрудничестве, направленный на повышение качества человеческих ресурсов, расширение возможностей международного обучения для молодежи и дальнейшее укрепление народных обменов между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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