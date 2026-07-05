Вьетнам и Япония стремятся расширить сотрудничество в сфере образования

Представители Центра продвижения культурно-образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Японией (VJCE) и Школы японского языка «Аояма» обмениваются экземплярами подписанного соглашения в Посольстве Вьетнама в Японии 3 июля. Фото: ВИА