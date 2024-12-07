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Вьетнам и Япония сотрудничают в области энергетического перехода

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон 4 декабря устроил в Ханое прием в честь председателя Совета директоров Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Маэды Тадаши.
  Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и председатель совета директоров Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Маэда Тадаши на встрече в Ханое 4 декабря. Фото: ВИA  
Выразив удовлетворение в связи с тем, что он стал свидетелем активного развития отношений между Вьетнамом и Японией с тех пор, как в прошлом году две страны развили свои связи до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, заместитель премьер-министра подчеркнул растущее политическое доверие и экономическое сотрудничество двух сторон. Он отметил, что они также расширяют свое сотрудничество в таких новых областях, как энергетический переход, зеленый переход, цифровая трансформация и полупроводниковые технологии.

Поблагодарив JBIC и его председателя за эффективное сотрудничество и важный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама и двусторонние отношения, Буй Тхань Шон сказал, что банк ведет политический диалог с министерствами и ведомствами Вьетнама и предоставляет кредиты для содействия японским инвестициям в ключевые инфраструктурные и крупномасштабные энергетические проекты во Вьетнаме.

Выразив особый интерес к инициативе «Азиатского сообщества по нулевым выбросам» (AZEC), Маэда сказал, что надеется на благоприятные условия для использования этого механизма в деятельности Вьетнама по энергетическому переходу.

Буй Тхань Шон сказал, что Вьетнам высоко оценивает инициативу AZEC бывшего премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В 2023 году две страны учредили рабочую группу AZEC, которая уже провела свое первое заседание для рассмотрения прогресса и планирования мероприятий на этот год.

Чтобы обеспечить эффективную работу группы, Буй Тхань Шон призвал обе стороны уточнить такие детали, как сроки реализации проекта, масштабы и методы его осуществления, роли и обязанности заинтересованных сторон, а также соответствующие механизмы координации и мониторинга.

ИЖВ/ВИА

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