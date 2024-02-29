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НОВОСТИ

Вьетнам и Япония сотрудничают в области защиты интеллектуальной собственности, предотвращения контрафактной продукции

Вьетнамские чиновники на семинаре в Ханое 28 февраля призвали Японию продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в защите и обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности (ИС), превращая ИС в движущую силу экономического развития.

 

Семинар по правам ИС был проведен Японским патентным ведомством (JPO) и Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO) в координации с Управлением по надзору за рынком Вьетнама при Министерстве промышленности и торговли (MoIT) и Министерством науки и технологии Вьетнама (MoST).

Заместитель посла Японии во Вьетнаме Шиге Ватанабе выразил надежду, что меры по борьбе с контрафактной продукцией будут приняты во Вьетнаме должным образом, обеспечивая законную защиту прав ИС и улучшая условия ведения бизнеса.

Нгуен Тхань Бинь, заместитель главы Вьетнамского управления по надзору за рынком, отметил широкое распространение контрафактной продукции, товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, и товаров неизвестного происхождения во Вьетнаме: в прошлом году было рассмотрено более 9000 дел.

Он отметил препятствия в борьбе с контрафактной продукцией, такие как дублирование правоохранительных механизмов и слабая координация между ведомствами.

Ссылаясь на решение премьер-министра 319/QD-TTg от 29 марта 2023 года, утверждающее проект по борьбе с контрафактной продукцией и защите потребителей в электронной коммерции к 2025 году, чиновник сказал, что в будущем силы надзора за рынком усилят проверки онлайн-бизнеса.

Нгуен Ньы Куинь, главный инспектор MoST, предложила Японии продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в области социально-экономического развития и защиты интеллектуальной собственности.

По этому случаю шесть японских компаний дали подробные инструкции о том, как выявить поддельную продукцию, и представили меры по предотвращению контрафактной продукции во Вьетнаме

ИЖВ/ВИА

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