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Вьетнам и Япония расширяют сотрудничество в области энергетического перехода
Это предложение заместитель премьер-министра Ха высказал, принимая в Ханое специального советника кабинета министров Японии, управляющего директора, председателя совета директоров Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Маэда Тадаси.
Заместитель премьер-министра Ха заявил, что хотел бы выслушать рекомендации Маэды по реализации цели по достижению нулевого уровня выбросов, а также дорожной карты JETP, отметив, что Вьетнам как развивающаяся страна столкнулся с рядом трудностей в этой области.
"Самое главное, что развитые и развивающиеся страны должны работать вместе, чтобы найти эффективные механизмы сотрудничества", - продолжил он.
Заместитель премьер-министра Вьетнама рассказал гостю, что во Вьетнаме создан секретариат по реализации JETP, а также рабочие группы по инвестиционной политике, совершенствованию законодательства и энергетическому переходу в электроэнергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве и привлек несколько компаний для пилотирования крупных проектов в области возобновляемых источников энергии.
Бизнесу необходим благоприятный доступ к источникам финансирования для поддержки перехода к зеленой и возобновляемой энергетике, сказал он, предложив вьетнамским и японским предприятиям создать механизмы тесного и всеобъемлющего сотрудничества, чтобы предлагать осуществимые проекты и решения, соответствующие реальности во Вьетнаме.
В свою очередь, Маэда подтвердил приверженность правительства Японии продвижению инициативы AZEC и надежду на тесное сотрудничество с Вьетнамом в реализации дорожных карт JETP и чистого нулевого выброса.
Он подтвердил, что японские фирмы готовы играть активную роль в энергетическом переходе во Вьетнаме.