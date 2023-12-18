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Вьетнам и Япония расширяют сотрудничество в области подготовки высококачественных человеческих ресурсов

Вьетнамская корпорация CMC и Киотский компьютерный гакуин (KCG) заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и подготовки высококачественных человеческих ресурсов в рамках Вьетнамско-японского бизнес-форума, прошедшего в Токио 16 декабря. Мероприятие прошло в присутствии премьер-министра Фам Минь Тьиня и высокопоставленной делегации правительства Вьетнама, находящейся с рабочим визитом в Японии.

Ранее, 15 декабря в Киото, президент Киотского колледжа последипломного образования в области информатики (KCGI) Хасегава Ватару и председатель и исполнительный президент CMC Нгуен Чунг Тьинь подписали соглашение, направленное на развитие высококачественных человеческих ресурсов для вьетнамского и японского рынков.

В соответствии с документом, стороны договорились об обмене образовательными моделями и опытом управления, чтобы помочь CMC развить CMC Education (CMC Edu) в глобальную образовательную организацию по подготовке и развитию высококачественных человеческих ресурсов как для Вьетнама, так и для Японии. Кроме того, они будут обмениваться преподавателями и студентами в зависимости от потребностей, а также делиться опытом применения ИТ в цифровом обществе в соответствии с японской моделью "Общество 5.0".

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что это историческое соглашение о сотрудничестве позволит реализовать множество эффективных образовательных и учебных программ между двумя сторонами, тем самым способствуя подготовке более качественных специалистов в области информационных технологий в будущем.

Хасегава подчеркнул, что соглашение станет основой для поддержки друг друга обеими сторонами и послужит общим интересам исследовательской и преподавательской деятельности в подготовке высококачественных кадров.

Основанная в 1963 году, KCG является первым учебным заведением, предоставляющим компьютерное обучение в Японии. В 2004 году он основал KCGI, первую школу, обеспечивающую специализированную подготовку в области информационных технологий на уровне выпускников в восточноазиатской стране.

ВИА/ИЖВ

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