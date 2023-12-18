НОВОСТИ
Вьетнам и Япония расширяют сотрудничество в области подготовки высококачественных человеческих ресурсов
Ранее, 15 декабря в Киото, президент Киотского колледжа последипломного образования в области информатики (KCGI) Хасегава Ватару и председатель и исполнительный президент CMC Нгуен Чунг Тьинь подписали соглашение, направленное на развитие высококачественных человеческих ресурсов для вьетнамского и японского рынков.
В соответствии с документом, стороны договорились об обмене образовательными моделями и опытом управления, чтобы помочь CMC развить CMC Education (CMC Edu) в глобальную образовательную организацию по подготовке и развитию высококачественных человеческих ресурсов как для Вьетнама, так и для Японии. Кроме того, они будут обмениваться преподавателями и студентами в зависимости от потребностей, а также делиться опытом применения ИТ в цифровом обществе в соответствии с японской моделью "Общество 5.0".
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что это историческое соглашение о сотрудничестве позволит реализовать множество эффективных образовательных и учебных программ между двумя сторонами, тем самым способствуя подготовке более качественных специалистов в области информационных технологий в будущем.
Хасегава подчеркнул, что соглашение станет основой для поддержки друг друга обеими сторонами и послужит общим интересам исследовательской и преподавательской деятельности в подготовке высококачественных кадров.
Основанная в 1963 году, KCG является первым учебным заведением, предоставляющим компьютерное обучение в Японии. В 2004 году он основал KCGI, первую школу, обеспечивающую специализированную подготовку в области информационных технологий на уровне выпускников в восточноазиатской стране.