Вьетнам и Япония расширяют сотрудничество в области перехода к чистой энергетике

17 ноября в Ханое Министерство промышленности и торговли совместно с Посольством Японии во Вьетнаме провели четвёртое заседание высокого уровня Инициативы сотрудничества Азиатского сообщества с нулевыми чистыми выбросами (AZEC) и второе заседание высокого уровня Механизма проектной платформы (PAP). Заседание сопредседали заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг и Чрезвычайный и Полномочный посол Японии Ито Наоки при участии представителей министерств, ведомств, исследовательских институтов и деловых кругов двух стран.



На заседании было отмечено, что создана «Рабочая группа по продвижению AZEC/GX» для поддержки энергетического перехода и достижения цели углеродной нейтральности Вьетнама к 2050 году. В рамках AZEC также реализуется PAP для ускорения разработки проектов; в марте 2025 года ряд пилотных проектов был включён в перечень к реализации. Из 15 ранее согласованных совместных вьетнамско-японских проектов девять были вынесены на обсуждение на нынешнем заседании PAP.

Заседание также отметило два важных пункта: представленный Институтом энергетических экономических исследований Японии (IEEJ) аналитический доклад о рынке электроэнергии Вьетнама и обмен меморандумом о сотрудничестве между BIDV и JBIC в поддержку энергетического перехода Вьетнама.



Заместитель министра Нгуен Хоанг Лонг подчеркнул, что AZEC является инициативой, имеющей большое значение в условиях активной разработки Вьетнамом механизмов и политики в энергетической сфере, включая механизм прямых сделок купли-продажи электроэнергии (DPPA), развитие газовой генерации на СПГ, крышной солнечной энергетики и возобновляемых источников энергии.



Он отметил, что Резолюция № 70-NQ/TW Политбюро Вьетнама о обеспечении национальной энергетической безопасности определила ряд важнейших ориентиров; ожидается, что Национальное собрание Вьетнама примет Закон о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона об электроэнергетике 2024 года.



Посол Ито Наоки высоко оценил дух диалога между двумя странами, отметив необходимость расширения пространства для обмена мнениями с целью устранения затруднений, улучшения инвестиционного климата и совершенствования нормативно-правовой базы в энергетической сфере.



В своём докладе о механизмах инвестирования в развитие генерирующих источников представитель IEEJ отметил глобальную тенденцию ускоренного инвестирования в производство электроэнергии для удовлетворения растущего спроса и подчеркнул важность обеспечения справедливого механизма возмещения затрат для привлечения инвестиций, особенно в условиях активного продвижения возобновляемых источников энергии и либерализации рынка электроэнергии.



IEEJ также отметил, что Вьетнаму необходимо существенно увеличивать инвестиции в стабильные генерирующие мощности, прежде всего газовые электростанции, чтобы удовлетворить прогнозируемый быстрый рост нагрузки в соответствии с обновлённым Планом развития электроэнергетики VIII. Соответствующие механизмы обеспечения инвестиционной среды помогут контролировать затраты, сдерживать волатильность цен на электроэнергию и повысить эффективность энергетического перехода для достижения цели нулевых чистых выбросов к 2050 году.