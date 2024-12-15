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НОВОСТИ

Вьетнам и Япония провели 8-й диалог о стратегическом партнерстве

11-13 декабря, в рамках рабочего визита в Японию, постоянный заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву стал сопредседателем 8-го диалога о стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Японией и провел переговоры со своим японским коллегой Фунакоси Такехиро.
  Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву (справа) и его японский коллега Фунакоси Такехиро во время диалога. Фото: ВИA  
Стороны договорились поддерживать тесную координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, способствуя тем самым миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Нгуен Минь Ву подтвердил последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию международных отношений, а также на то, чтобы быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, подчеркнув, что Япония является одним из важнейших долгосрочных партнеров Вьетнама.

Вьетнам поддерживает Японию, чтобы она играла более значительную роль в международных и региональных вопросах, заявил он.

Вьетнамский чиновник предложил Министерству иностранных дел Японии поддержать и активно участвовать в международных мероприятиях, которые Вьетнам примет у себя в 2025 году, включая саммит «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G) и 2-й Форум будущего АСЕАН.
В свою очередь, Фунакоши Такехиро отметил, что Вьетнам занимает важное место во внешней политике Японии в регионе и мире, и выразил надежду, что Вьетнам поддержит и примет участие во Всемирной выставке ЭКСПО 2025 в Осаке, Кансай.

По этому случаю Нгуен Минь Ву передал приглашения от премьер-министра Фам Минь Тьиня премьер-министру Японии Сигэру Исибе посетить Вьетнам, а от вице-премьера и главы МИД Буй Тхань Шона главе МИД Японии Ивая Такэси посетить Вьетнам и стать сопредседателем 13-го заседания Вьетнамско-японского комитета по сотрудничеству в 2025 году.

Во время своего пребывания постоянный заместитель министра нанес визиты вежливости министру юстиции Судзуки Кейсуке, государственному министру иностранных дел Миядзи Такуме и заместителю министра культуры, спорта, науки и технологии, руководителю канцелярии Альянса парламентариев японско-вьетнамской дружбы. Он также посетил префектуры Ямагути и Осака, встретился с губернатором Ямагути, заместителем губернатора Осака и мэром города Сакаи.

ИЖВ/ВИА

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