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Вьетнам и Япония поднимают отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства
Выступая на международной пресс-конференции вместе с Премьер-министром Японии Кисидой Фумио сразу после переговоров в Токио, Президент Вьетнама, находящийся с официальным визитом в восточноазиатском государстве, отметил, что лидеры двух стран проанализировали достижения и сильные, прорывные и всеобъемлющие шаги в дружбе и сотрудничестве двух стран за последние 50 лет.
Принятие совместного заявления о новом партнерстве стало важным событием, открывающим новую главу в двусторонних отношениях с практическим, всесторонним и эффективным развитием, отвечающим интересам обеих сторон и способствующим миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и мире в целом, отметил он.
Обе стороны также договорились об основных направлениях вьетнамско-японской дружбы и сотрудничества на предстоящий период, в том числе в политике, обороне и безопасности, экономике и новых областях, продолжил он.
По словам Президента Во Ван Тхыонга, оба лидера приветствовали тот факт, что в 2023 г. объем японских кредитов по линии официальной помощи в целях развития (ОПР) для Вьетнама может превысить 100 млрд японских йен (671 млн долл. США), рассматривая это как важную предпосылку для поддержания и укрепления сотрудничества двух стран в области ОПР в ближайшие годы с акцентом на такие сферы, как стратегическая инфраструктура, цифровая трансформация, зеленый переход, реагирование на изменение климата и здравоохранение.
Он высоко оценил заявление Премьер-министра Кисиды Фумио о неизменной поддержке Японией индустриализации, модернизации и развития независимой и самостоятельной экономики Вьетнама, о важной роли Вьетнама в диверсификации цепочек поставок Японии, об обещании создать условия для более глубокого вовлечения вьетнамских предприятий в глобальные цепочки поставок японских фирм, а также о поддержке выполнения страной Юго-Восточной Азии взятых на себя обязательств, включая цель достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Стороны также договорились о расширении связей в области людских ресурсов, сотрудничества между населенными пунктами, туристических связей, культурных обменов и народной дипломатии.
Президент Во Ван Тхыонг также подчеркнул, что на переговорах была подтверждена необходимость поддержания свободного и открытого международного порядка с соблюдением норм международного права, и что Вьетнам и Япония будут тесно координировать свои действия на международных и региональных форумах по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая проблему Восточного моря.
По словам вьетнамского лидера, они высказались в поддержку обеспечения безопасности судоходства и авиаций, а также разрешения всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, в частности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Говоря об итогах переговоров, Премьер-министр Кисида Фумио отметил, что стороны обсудили направления развития двусторонних отношений в будущем и договорились о повышении уровня двусторонних отношений.
Он подробно остановился на некоторых областях, в которых обе страны будут развивать сотрудничество, включая экономику, отметив, что Вьетнам является незаменимым партнером Японии в реализации ее инициативы "Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион", а также важной базой для японских цепочек поставок. Обе стороны объединят усилия для совместного создания таких отраслей будущего, как высокие технологии и подготовка кадров, продолжил он.
Считая вьетнамскую рабочую силу незаменимой для социально-экономического развития Японии, лидер принимающей стороны заявил, что две страны будут расширять обмены между молодежью и населенными пунктами, а также связи в области культуры, спорта и туризма.
Япония и Вьетнам также активизируют сотрудничество на региональных и международных форумах и будут совместно работать над укреплением и поддержанием международного порядка и свободы при соблюдении закона, добавил Премьер-министр.