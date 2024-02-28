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Вьетнам и Япония обязуются укреплять оборонные связи в рамках 10-го политического диалога
Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен подчеркнул, что этот диалог имеет особое значение, поскольку недавно отношения двух стран были переведены во всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира и процветания в Азии и во всем мире во время официального визита президента Вьетнама в Японию в ноябре 2023 года. Опираясь на этот прочный фундамент, отношения между Вьетнамом и Японией вступают в новую фазу развития, открывая возможности для многогранного сотрудничества между двумя министерствами обороны.
Размышляя о прогрессе двусторонних оборонных связей, он отметил ощутимые результаты, достигнутые с момента подписания министерствами двух стран в апреле 2018 года Совместного заявления о перспективах оборонного сотрудничества на следующее десятилетие. К ним относятся обмен делегациями высокого уровня, диалог по оборонной политике, обучение и подготовка кадров, военная медицина, поиск и спасение, послевоенное восстановление, программы поддержки наращивания потенциала, а также взаимные консультации и поддержка на многосторонних форумах и механизмах, в частности, под руководством АСЕАН.
Отметив вклад двух армий в качестве сопредседателей Рабочей группы экспертов ADMM по операциям по поддержанию мира в период 2021-2023 годов и их успешную координацию в проведении Программы оценки компетентности будущих миротворцев ООН (CEPPP) во Вьетнаме, генерал-полковник Хоанг Суан Чиен поздравил Министерство обороны Японии и заместителя министра с успешным проведением 13-го Форума заместителей министров обороны стран АСЕАН и Японии в Японии в январе прошлого года.
Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен подчеркнул, что Вьетнам последовательно придерживается внешнеполитического курса на независимость, самостоятельность, многосторонность, диверсификацию и оборонную политику «четырех нет».
Он выразил надежду на то, что страны будут решать проблемы посредством диалога, мирными средствами, на основе закона и международных обязательств, будут работать вместе для создания обстановки мира, дружбы и сотрудничества в целях развития.
Замминистра Сэридзава Киёси подтвердил важность вьетнамско-японских отношений, в целом, и оборонного сотрудничества между двумя странами, в частности. Он подчеркнул высокую значимость верховенства Закона, объединения усилий для построения обстановки мира, дружбы, сотрудничества и развития. Он также выразил уверенность в том, что диалог внесет важный вклад в развитие оборонного сотрудничества между Вьетнамом и Японией в ближайшее время.
Стороны договорились продолжать прилагать усилия по развитию сотрудничества, продолжать реализацию программ поддержки наращивания потенциала в тех областях, где обе стороны имеют преимущества и потребности, а также усиливать консультации и координацию действий в многосторонних механизмах, в которых они оба участвуют.