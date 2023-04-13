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Вьетнам и Япония обсуждают пути укрепления оборонных связей
В ходе беседы генерал-полковник Кыонг поздравил Есиду Есихидэ с его новой должностью, выразив уверенность, что японский чиновник добьется новых успехов и внесет активный вклад в сотрудничество между Народной армией Вьетнама и Силами самообороны Японии, тем самым углубив обширное стратегическое партнерство между Вьетнамом и Японией.
Он подчеркнул, что двустороннему сотрудничеству в области обороны уделяется должное внимание и оно получило практические результаты, поскольку обе стороны подписали множество важных соглашений о сотрудничестве, которые могут послужить основой для активизации совместной деятельности.
Министерство национальной обороны Вьетнама высоко ценит сотрудничество и поддержку японской стороны в области образования и профессиональной подготовки, поддержания мира Организацией Объединенных Наций и повышения квалификации персонала в области воздушного спасения и водолазной медицины.
Генерал-полковник Кыонг также выразил надежду, что обе стороны продолжат дальнейшее укрепление сотрудничества в области обмена делегациями на всех уровнях и поисково-спасательных операций.
Согласившись с предложениями вьетнамского офицера, Есида Есихидэ подчеркнул, что двусторонние связи с Вьетнамом являются одними из самых важных отношений Японии.
Он выразил надежду, что обе стороны сохранят эффективный механизм консультаций между штабными офицерами ВМС, сухопутных войск и ВВС; осуществят программы по повышению потенциала в области воздушного спасения, авиационной медицины, морского разминирования, водолазной медицины; и ускорят обмены, особенно между миротворцами.
Они договорились, что после переговоров обе стороны продолжат тесно сотрудничать и приложат большие усилия для укрепления связей между Народной армией Вьетнама и Силами самообороны Японии на благо каждой страны, а также для мира, стабильности и процветания в регионе.