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НОВОСТИ

Вьетнам и Япония обсуждают новые подходы к снижению риска стихийных бедствий

28 ноября Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) организовали 12-й диалог о сотрудничестве в области управления стихийными бедствиями между Вьетнамом и Японией, в ходе которого обсуждались новые подходы к снижению наводнений с использованием информации о рисках.

В диалоге приняли участие представители департаментов сельского хозяйства и развития сельских районов северных и центральных провинций и городов Вьетнама.

Выступая на мероприятии, директор Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий Фам Дык Луан отметил, что диалог предоставил возможность вьетнамским и японским экспертам обменяться опытом и найти решения для минимизации риска стихийных бедствий, в частности наводнений и оползней.

Нгуен Суан Тунг, сотрудник департамента, отметил, что Вьетнам подвержен многим видам стихийных бедствий, особенно наводнениям, которые происходят во всех трех регионах страны.

Чтобы свести к минимуму ущерб от наводнений, он указал на необходимость совершенствования законодательной базы и политики в области предупреждения стихийных бедствий и борьбы с ними, повышения осведомленности населения о стихийных бедствиях, укрепления управления рисками на уровне общин, а также расширения возможностей по предупреждению стихийных бедствий, борьбе с ними, поиску и спасению.

На мероприятии Мидзусима Юсуке из Департамента международных отношений, Бюро по водным ресурсам и борьбе со стихийными бедствиями MLIT сообщил, что в Японии информация о риске стихийных бедствий доступна на портале министерства, посвященном картам риска стихийных бедствий.

На этой карте указана частота наводнений и уровень паводковых вод. Кроме того, власти советуют людям переезжать в районы с меньшим риском.
В Японии при совершении сделок с недвижимостью в обязательном порядке должна быть представлена карта риска стихийных бедствий, а также информация о местонахождении соответствующих объектов недвижимости. Власти должны разрабатывать планы эвакуации.

По его словам, японское правительство запускает инициативу, призывающую людей звонить и сообщать своим семьям или родственникам, чтобы они незамедлительно эвакуировались и реагировали на предупреждения о риске в тех районах, где они живут, когда происходит стихийное бедствие.

Участники также предложили Японии координировать и поддерживать местные органы власти Вьетнама в создании карт стихийных бедствий, в частности наводнений и оползней.

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