Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Япония нацелены на укрепление широкого обширного стратегического партнерства

С 13 по 18 апреля делегация Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с членом Политбюро и главой Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Анем посетила с рабочим визитом Японию.
    Глава Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Туан Ань (Л) и представитель Японского банка международного сотрудничества (JBIC). (Фото: ВИA)  
Чиновник также предложил направления укрепления двусторонних отношений в ближайшем будущем, включая увеличение обмена делегациями всех уровней, развитие сотрудничества между КПВ и японскими политическими партиями, и представляя внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений и международную интеграцию.

По его словам, обе стороны должны углублять сотрудничество в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестиционном сотрудничестве.

Он выразил надежду, что Япония продолжит сотрудничать и поддерживать Вьетнам в осуществлении трех стратегических прорывов, содействуя реализации крупномасштабных проектов, развитию стратегической инфраструктуры Вьетнама, укреплению связей между экономиками двух стран, а также поможет Вьетнаму глубоко и эффективно включиться в новые цепочки поставок, ускорить цифровую трансформацию и развитие "умных городов", развивать человеческие ресурсы и отвечать на нетрадиционные вызовы безопасности.

Пользуясь случаем, он поблагодарил Японию за приглашение Вьетнама принять участие в саммите "Большой семерки" 2023 года в Хиросиме в мае этого года.

Со своей стороны, японские представители выразили большую признательность и поддержку развитию дружбы и сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность визита вьетнамского чиновника в контексте того, что две страны отмечают 50-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Они поздравили Вьетнам с достижениями в области развития, подтвердив, что Япония считает Вьетнам важным партнером в своей политике, и что сотрудничество с Вьетнамом имеет стратегическое значение.

Япония готова координировать и обмениваться мерами по укреплению двусторонних и многосторонних отношений в областях, приносящих пользу обеим странам, способствуя поднятию на новую высоту вьетнамо-японского обширокого стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии, сказали хозяева.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top