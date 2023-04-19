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Вьетнам и Япония нацелены на укрепление широкого обширного стратегического партнерства
Чиновник также предложил направления укрепления двусторонних отношений в ближайшем будущем, включая увеличение обмена делегациями всех уровней, развитие сотрудничества между КПВ и японскими политическими партиями, и представляя внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию отношений и международную интеграцию.
По его словам, обе стороны должны углублять сотрудничество в различных областях, особенно в экономике, торговле и инвестиционном сотрудничестве.
Он выразил надежду, что Япония продолжит сотрудничать и поддерживать Вьетнам в осуществлении трех стратегических прорывов, содействуя реализации крупномасштабных проектов, развитию стратегической инфраструктуры Вьетнама, укреплению связей между экономиками двух стран, а также поможет Вьетнаму глубоко и эффективно включиться в новые цепочки поставок, ускорить цифровую трансформацию и развитие "умных городов", развивать человеческие ресурсы и отвечать на нетрадиционные вызовы безопасности.
Пользуясь случаем, он поблагодарил Японию за приглашение Вьетнама принять участие в саммите "Большой семерки" 2023 года в Хиросиме в мае этого года.
Со своей стороны, японские представители выразили большую признательность и поддержку развитию дружбы и сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность визита вьетнамского чиновника в контексте того, что две страны отмечают 50-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Они поздравили Вьетнам с достижениями в области развития, подтвердив, что Япония считает Вьетнам важным партнером в своей политике, и что сотрудничество с Вьетнамом имеет стратегическое значение.
Япония готова координировать и обмениваться мерами по укреплению двусторонних и многосторонних отношений в областях, приносящих пользу обеим странам, способствуя поднятию на новую высоту вьетнамо-японского обширокого стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии, сказали хозяева.