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Вьетнам и Япония изучают нереализованный туристический потенциал
В 2019 году Вьетнам принял более 950 000 японских туристов. После пандемии COVID-19 этот показатель достиг почти 700 000 в 2024 году и более 340 000 за первые пять месяцев 2025 года, что на 18,3 % больше, чем в прошлом году.
Япония также является стратегическим партнером в области устойчивого развития туризма. Текущие проекты сотрудничества включают в себя подготовку кадров, разработку высококлассных продуктов, сохранение наследия и интеллектуальные туристические решения.
Фам Ван Тхуи выразил уверенность в том, что общие культурные ценности и тесное двустороннее сотрудничество будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего туризма, содействуя восстановлению после пандемии и долгосрочному устойчивому росту.
На мероприятии заместитель посла Японии во Вьетнаме Исикава Исаму сказал, что туризм играет жизненно важную роль в укреплении взаимопонимания, а также работает как бизнес, требуя понимания как клиентов, так и продуктов. Он призвал японских представителей туристических компаний изучить стильные кафе и бары Ханоя, чтобы лучше понять местную жизнь, а также призвал больше вьетнамских туристических компаний посетить Японию.
Японское посольство надеется, что к 2030 году в Японию приедут два миллиона вьетнамских туристов, и надеется, что это мероприятие будет способствовать углублению двусторонних туристических связей.
Мацумото Фуми, главный представитель Японской национальной туристической организации во Вьетнаме, отметил положительный рост путешествий между двумя странами, подчеркнув при этом огромный неиспользованный потенциал, поскольку около 80 % вьетнамцев еще не посетили Японию.
Она также выразила обеспокоенность по поводу переполненности популярных мест отдыха, поскольку они в основном сконцентрированы на «Золотом маршруте» и пиковых сезонах, таких как цветение сакуры (март-апрель) и осенний листопад (октябрь-ноябрь).
Мацумото Фуми выразил надежду, что мероприятие поможет ханойским туристическим фирмам открыть для себя альтернативные достопримечательности и обновленные туристические материалы, тем самым расширяя и диверсифицируя японский туристический рынок.