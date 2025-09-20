Вьетнам и Япония заключили стратегический альянс с целью создания логистического центра холодовой цепи

Кроме того, ожидается, что эта модель позволит модернизировать существующие экспортные маршруты Вьетнама, что еще больше повысит конкурентоспособность цепочки поставок сельскохозяйственной и рыбной продукции страны на мировом рынке, добавил он.

Японские партнеры, со своей стороны, приветствовали партнерство с TPL, подчеркнув операционные возможности компании. Они охарактеризовали холодильное хранение как критически важный фактор для будущего роста экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, которая требует строгого контроля температуры.

По словам директора-представителя, президента и исполнительного директора MOL Logistics Co., Ltd Осаму Сакурады, эта интегрированная модель, расположенная рядом с облучательной установкой Toan Phat, одной из немногих во Вьетнаме, имеющей лицензию на облучение фруктов, предлагает уникальное универсальное решение на рынке, подчеркнув, что это также поможет улучшить логистику во Вьетнаме. инфраструктура.

Логистический центр Меконга продолжит совершенствовать свои услуги для предоставления комплексных услуг по цепочке поставок - от облучения и холодильного хранения до внутренних перевозок и подключения к морским портам, что поможет сократить экспортные маршруты, снизить затраты и повысить конкурентоспособность.

Долгосрочная цель альянса - превратить логистический центр Меконга в важнейший центр перевалки холодных грузов для стран АСЕАН, открыв новую эру, в которой вьетнамские сельскохозяйственные и рыбные продукты будут позиционироваться на мировой карте благодаря узнаваемости бренда и качеству, а также достижению цели в области агролесоводства на сумму 65 миллиардов долларов США. -экспорт рыбной продукции в этом году.

По данным Министерства промышленности и торговли, на дельту Меконга приходится около 30% холодильных мощностей южного Вьетнама и около половины всех мощностей страны, сосредоточенных в основном в Тэйнине.

Специалисты из Университета Кантхо заявили, что развитие холодильных цепей является не только технической необходимостью, но и стратегическим фактором повышения конкурентоспособности за счет выхода производства на международные рынки. Несмотря на растущий спрос, предложение холодильных цепей во Вьетнаме остается ограниченным, что приводит к высоким затратам на логистику и подрывает конкурентоспособность экспорта.

Компания Toan Phat является пионером в этой области. С 2018 года на ее установке облучения в Тэйнине применяются передовые технологии, признанные на таких требовательных рынках, как США, Австралия и Новая Зеландия. В 2023 году компания запустила холодильное хранилище мощностью почти 11 000 тонн, создав замкнутую цепочку экспортных услуг по облучению и холодильному хранению.