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Вьетнам и Япония договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности
*На встрече с заместителем генерального секретаря ЛДП Фумиаки Кобаяси министр То Лам подчеркнул, что за последнее время вьетнамско-японские отношения хорошо развиваются во всех сферах политики, экономики, безопасности и обороны. 2023 год знаменует собой особую веху в двусторонних отношениях, поскольку две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, 50-летие установления партнерства АСЕАН и Японии. Министр То Лам подчеркнул, что Министерство общественной безопасности Вьетнама привержено тесному сотрудничеству с соответствующими японскими министерствами и ведомствами в координации действий по обеспечению безопасности и защиты предприятий и граждан Японии, которые живут, работают и учатся во Вьетнаме, поддерживает механизмы диалога по вопросам безопасности, эффективно реализует подписанные документы.
Со своей стороны, Фумиаки Кобаяши приветствовал и высоко оценил визит министра То Лама в Японию, а также выразил восхищение достижениями Вьетнама в различных областях, включая международное сотрудничество, борьбу со всеми видами преступлений.
Во время встречи министра То Лама и бывшего премьер-министра Ёсихидэ Суга обе стороны пришли к единому мнению о том, что вьетнамско-японские отношения находятся на лучшем этапе за последние 50 лет и развиваются все более широко.
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами То Лам предложил Суге продолжать уделять внимание, поддерживать и вносить ценный вклад в развитие сотрудничества, уделяя особое внимание соглашениям о сотрудничестве в обороне, безопасности и экономическом сотрудничестве, предоставлении официальной помощи в целях развития (ОПР) нового поколения, диверсификации цепочек поставок, развитии вспомогательных отраслей, сотрудничеству между правоохранительными органами, созданию благоприятных условий для въезда вьетнамцев в Японию, обеспечении безопасности, законных прав и интересов для сообщества из почти 500.000 вьетнамцев, живущих, обучающихся и работающих в Японии.
*Во второй половине того же дня министр То Лам провел переговоры с командующим НПА Ясухиро Цуюки. Наряду с развитием обширного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией, за последнее время сотрудничество между Министерством общественной безопасности Вьетнама и НПА принесло много положительных и важных результатов. Обе стороны обменялись информацией, опытом работы и сотрудничали в области науки и техники для борьбы с преступностью, а также координировали действия по предупреждению и борьбе с транснациональной преступностью, защите безопасности предприятий и граждан одной страны в другой стране.
С 2014 года по настоящее время обе стороны организовали 7 вьетнамско-японских диалогов по вопросам безопасности на уровне заместителей министров, вместе обменявшись многими важными и стратегическими вопросами, касающимися региональной и мировой ситуации в области безопасности.
В предстоящее время стороны договорились усилить обмен делегациями высокого уровня и всех уровней, организовать ежегодный диалог по вопросам безопасности между вьетнамско-японскими заместителями министров, делиться информацией, опытом обеспечения безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, уголовными преступлениями, преступлениями с использованием высоких технологий, киберпреступностью, наркопреступлениями, координировать действия по предупреждению и борьбе с преступлениями, совершаемыми вьетнамцами в Японии и наоборот, изучить новый механизм практического сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и НПА.
Обе стороны проделали хорошую работу по защите граждан, созданию благоприятных условий для бизнеса и граждан двух стран, защите мероприятий и визитов делегаций высокого уровня, включая мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2023 году.
*Принимая вице-председателя JICA Юничи Ямаду, То Лам подчеркнул, что за последнее время отношения сотрудничества между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Вьетнамским офисом JICA достигли многих существенных результатов.
То Лам предложил Ямаде продолжать уделять внимание продвижению вьетнамско-японских отношений, уделяя особое внимание соглашениям между премьер-министрами двух стран в сферах укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности и развития сотрудничества во всех экономических сферах, предоставления ОПР нового поколения, диверсификации цепочек поставок, развития вспомогательных отраслей...
Кроме того, То Лам также обратился к JICA с просьбой помочь Министерству общественной безопасности Вьетнама в реализации ряда проектов по обучению кадров, предоставлению противопожарного, спасательного оборудования и средств, патрульных лодок, организации учебных курсов по кибербезопасности, борьбе с терроризмом, расследованию преступлений, связанных с наркотиками, уголовному правосудию, безопасности дорожного движения…
В ответ Юничи Ямада подтвердил, что он будет тесно сотрудничать с Министерством общественной безопасности Вьетнама для реализации направлений сотрудничества, представляющих интерес для Министерства общественной безопасности Вьетнама.
Также 3 апреля министр То Лам принял руководителей ряда японских предприятий, таких как Total Security Company, ALSOK и Fujiya. Кроме того, То Лам и делегация посетили, поработали и пообщались с официальными лицами и сотрудниками посольства Вьетнама в Японии.