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Вьетнам и Япония договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Реализуя Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в противопожарной области, подписанный в октябре 2018 г., Министерство общественной безопасности Вьетнама получило поддержку и помощь Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии в виде пожарной и специальной техники, которая была поставлена в 30 милицейских участков в провинциях и городах Вьетнама.
По этому поводу То Лам выразил надежду, что два агентства укрепят сотрудничество и координацию, улучшат свои возможности реагирования на стихийные бедствия в ближайшее время, укрепят обмен информацией, опытом государственного управления в области противопожарной, пожарно-спасательной, аварийно-спасательной деятельности в высотных зданиях, на реках, на море, в городских районах сложного рельефа, труднодоступной местности; обмен опытом в области управления данными о населении, цифровой трансформации, административной реформы...
Со своей стороны, Такеаки Мацумото высоко оценил визит То Лама в Японию и подчеркнул, что этот визит углубит обширное стратегическое партнерство между Японией и Вьетнамом.
* На встрече с министром юстиции Кеном Сайто министр То Лам подчеркнул, что Министерство общественной безопасности Вьетнама и Министерство юстиции Японии являются двумя важными правоиспольнительными органами двух стран. Обе стороны имеют много схожих функций и задач, таких как управление иммиграцией, уголовное судопроизводство и исполнение уголовных решений. За прошедшее время на основе обширного стратегического партнерства Министерство общественной безопасности Вьетнама и Министерство юстиции Японии изначально добились ряда результатов, постепенно расширяя сотрудничество, конкретным доказательством чего стало подписание Соглашения о передаче осужденных (действует с 19 августа 2020 г.).
В целях укрепления и развития сотрудничества между двумя сторонами в ближайшее время, особенно реализации подписанных соглашений о сотрудничестве, министр То Лам попросил министра Кена Сайто обратить внимание на такие сферы, как укрепление обмена информацией и опытом в области борьбы с преступностью, защите прав человека, управлении иностранцами, управлении иммиграцией, управлении тюрьмами...; обеспечении законных прав и интересов вьетнамских граждан в Японии, тесной координация действий в предотвращении, борьбе и пресечении нарушений закона вьетнамцами в Японии и японцами во Вьетнаме.
Кроме того, министр То Лам также подтвердил, что Министерство общественной безопасности будет тесно координировать и поддерживать Японию для успешной организации встречи министров юстиции Японии и АСЕАН в 2023 году.
Со своей стороны, Кен Сайто подчеркнул, что Япония всегда придает большое значение сотрудничеству с Вьетнамом, и выразил пожелание, чтобы отношения сотрудничества между двумя министерствами все больше укреплялись и развивались, углубляя японско-вьетнамские отношения. Кроме того, Кен Сайто согласился с предложениями Министерства общественной безопасности Вьетнама и подтвердил, что он направит функциональные подразделения на содействие сотрудничеству, такому как обмен опытом, обмен делегациями на всех уровнях и совместные учения.
* Во второй половине того же дня министр То Лам встретился с заместителем министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Тосихиро Тойодой. На встрече присутствовал командующий японской береговой охраной Шохей Исии.
На встрече То Лам подчеркнул, что в Министерстве общественной безопасности Вьетнама есть силы водных путей с функциями и задачами, аналогичными японской береговой охране, такими как предотвращение и борьба с преступлениями во внутренних водах и прибрежных районах; патрулирование, контроль и обеспечение безопасности дорожного движения; участие в аварийно-спасательных работах, спасении и реагировании на катастрофы и стихийные бедствия. Исходя из этого, министр То Лам сказал, что обе инстанции могут установить отношения сотрудничества, обмениваться и делиться опытом работы, а также обучать персонала.
В ответ заместитель министра Тойода согласился с предложениями Министерства общественной безопасности Вьетнама и подтвердил, что будет тесно координировать свои действия с Вьетнамом в областях, представляющих взаимный интерес.
* В тот же день министр То Лам и высокопоставленная делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама провели рабочее совещание с Парламентским альянсом дружбы Япония-Вьетнам. На встрече присутствовал бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Выступая на встрече, министр То Лам подтвердил, что правительство и народ Вьетнама высоко ценят и выражают глубокую признательность правительству и народу Японии за поддержку Вьетнама в процессе строительства, развития страны посредством программ и проектов, финансируемых за счет официальной помощи в целях развития (ОПР). В период, когда во Вьетнаме разразилась эпидемия COVID-19, Япония передала Вьетнаму 7,6 млн. доз вакцины, помогая Вьетнаму контролировать болезнь, постепенно открывая и восстанавливая экономическое развитие страны.
По этому поводу министр То Лам предложил японской стороне обратить внимание, обновить политику и режимы для вьетнамских стажеров, чтобы дать вьетнамским рабочим возможность спокойно работать в Японии; расширять формы обмена и сотрудничества между японскими парламентариями и вьетнамскими народными депутатами, особенно молодыми; содействовать обмену в рамках народной дипломатии между двумя странами…
* Ранее министр То Лам провел встречу с командующим Японской службы противопожарной работы и ликвидации последствий стихийных бедствий Маэда Казухиро, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в предстоящее будущем.