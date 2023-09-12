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Вьетнам и Япония вместе на пути к зеленому росту
Это мероприятие дает делегатам возможность поделиться своими взглядами на зеленый рост, возможности и проблемы в реализации Национальной стратегии зеленого роста на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года; значение поддержки со стороны Японии стратегии зеленого развития во Вьетнаме; а также предлагает и рекомендует решения, которые помогут реализовать эту стратегию.
Посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу отметил, что двусторонние отношения между Вьетнамом и Японией находятся на лучшем этапе в истории, достойные обширного стратегического партнерства, основанного на искренности, доверии и взаимной поддержке. По его оценке, в среднесрочной и долгосрочной перспективе для достижения цели 2030-2050 годов обе страны имеют большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в области зеленых технологий, преобразования энергии, двустороннего научно-исследовательского сотрудничества для применения японских технологий в соответствии с уровнем и дорожной карты трансформации Вьетнама».
Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг уверена, что благодаря семинару японские партнеры получат более полную информацию о политических приоритетах и стратегиях зеленого роста Вьетнама в общем, местностей в частности, что откроет новые возможности для сотрудничества в тех областях, где обе стороны имеют потенциал и сильные стороны.
Представитель JETRO подчеркнул, что сосредоточение внимания на зеленом развитии важно для решения насущных проблем во Вьетнаме, включая качество воды, загрязнение воздуха, управление отходами, переработку отходов, энергоэффективность и выбросы углерода. JETRO рекомендует правительству Вьетнама ввести более строгие экологические нормы, расширить экологическую ответственность производителей и ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
Тем временем JICA подтвердило, что оно будет тесно сотрудничать с Министерством природных ресурсов и окружающей среды для улучшения способности Вьетнама сокращать выбросы углекислого газа, уделять особое внимание управлению водными ресурсами, сотрудничать с сельскохозяйственными компаниями в улучшении условий жизни и внедрении современных технологий для минимизации воздействия изменения климата и стихийных бедствий.
По состоянию на август 2023 года Япония инвестирует в 5.168 проектов во Вьетнаме с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 71 миллиарда долларов США. Япония в настоящее время занимает третье место среди 143 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам.