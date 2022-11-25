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Вьетнам и ЮАР надеются на укрепление торговых связей

Вьетнамско-южноафриканский совместный комитет по торговому сотрудничеству провел свое пятое заседание в Йоханнесбурге 24 ноября для поиска путей развития двустороннего экономического и торгового партнерства. Вьетнамско-южноафриканский совместный комитет по торговому сотрудничеству провел свое пятое заседание в Йоханнесбурге 24 ноября для поиска путей развития двустороннего экономического и торгового партнерства.

Заместитель министра торговли, промышленности и конкуренции Южной Африки Номалунжело Джина заявила, что ее страна всегда придает большое значение отношениям с Вьетнамом, добавив, что подписание и реализация Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) создаст инвестиционные возможности на более крупном и открытом континентальном рынке для вьетнамских предприятий.

Со своей стороны, заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Чан Куок Хань сказал, что мероприятие будет способствовать углублению хороших политических, дипломатических и экономических отношений между двумя странами на основе взаимной выгоды.

Двусторонняя торговля между Вьетнамом и ЮАР достигла рекордной отметки в почти 1,4 млрд. долл. США в 2020 году. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, эта цифра достигла почти 1,3 млрд. долл. США в 2021 году и 1,1 млрд. долл. США за первые 10 месяцев 2022 года.

Заместитель министра Хань также указал на трудности в экономических и торговых отношениях между двумя странами, добавив, что двусторонний товарооборот несоизмерим с заложенным потенциалом двух стран.

Он предложил обеим сторонам расширить обмен информацией о торговой и инвестиционной политике, правилах импорта и экспорта, содействовать координации и взаимной поддержке в деятельности по продвижению торговли и инвестиций, а также изучить возможности сотрудничества в области логистики и других потенциальных промышленных областях, таких как горнодобывающая промышленность, машиностроение, металлургия, производство железа и стали, возобновляемые источники энергии и пищевая промышленность.

Участники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и возможности сотрудничества в будущем, а также отметили соответствующие трудности и преимущества.

Стороны договорились организовать 6-е заседание комитета во Вьетнаме в 2023 году.

ВИА

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