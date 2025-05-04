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НОВОСТИ

Вьетнам и Шри-Ланка углубляют традиционную дружбу и всестороннее сотрудничество

Ожидается, что предстоящий государственный визит президента Шри-Ланки Ануры Кумары Диссанаяке во Вьетнам укрепит политическое доверие и будет способствовать углублению и повышению эффективности сотрудничества в самых разных сферах. Государственный визит пройдет с 4 по 6 мая, во время которого он примет участие в праздновании Дня Весак Организации Объединенных Наций. Это его первый визит во Вьетнам в качестве президента после инаугурации в ноябре прошлого года, и он совпадает с 55-й годовщиной установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой (21 июля 1970 – 2025 гг.).

Прочные связи, отмеченные взаимодействием на высоком уровне

С момента установления дипломатических отношений в 1970 году Вьетнам и Шри-Ланка поддерживают крепкие и динамичные отношения. Шри-Ланка неизменно выражает теплые чувства по отношению к Вьетнаму и рассматривает эту страну как образец экономического роста и международной интеграции.

Обмены на высоком уровне уже давно играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей. Среди ключевых визитов Вьетнама - визит премьер-министра Фам Ван Донга в 1978 году, президента Чыонг Тан Шанга в 2011 году и заместителя председателя Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган в 2013 году. Что касается Шри-Ланки, то Вьетнам посетили президент Махинда Раджапакса в 2009 году, спикер парламента Чамал Раджапакса в 2013 году и премьер-министр Д.М. 
Джаяратне, который участвовал в праздновании Весака в 2014 году. В марте этого года Шри-Ланка учредила Парламентскую группу дружбы Шри-Ланка-Вьетнам, которая способствует укреплению сотрудничества в законодательной сфере и обмену между людьми.

Две страны также создали три ключевых механизма двустороннего сотрудничества: Совместную комиссию по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, Политические консультации и Совместный подкомитет по торговле. Вьетнам и Шри-Ланка продолжают тесно сотрудничать на международных и региональных форумах.

Расширение экономических и отраслевых партнерств

Шри-Ланка официально признала статус Вьетнама как страны с полной рыночной экономикой, а ежегодный объем двусторонней торговли достиг примерно 200 миллионов долларов США, в основном за счет вьетнамского экспорта. В ближайшие годы обе стороны намерены довести объем двусторонней торговли до 1 миллиарда долларов США.

На сегодняшний день Шри-Ланка имеет 32 действующих инвестиционных проекта во Вьетнаме с совокупным уставным капиталом в 43,07 миллиона долларов США, что ставит ее на 62-е место среди 148 иностранных инвесторов в стране.

Помимо торговли и инвестиций, продолжает набирать обороты сотрудничество в области финансов, сельского хозяйства, образования, транспорта, культуры, туризма, религии и обмена между людьми. В основе этого сотрудничества лежит более 30 двусторонних соглашений, включая Соглашение об избежании двойного налогообложения (2005), План работы по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2024-2026 годы, Соглашение о сотрудничестве в области образования на 2023-2026 годы и Соглашение о воздушном транспорте (2012).

Культурное и религиозное сотрудничество, особенно в области буддизма, стало одним из основных направлений двусторонних отношений. Общие буддийские ценности мира и сострадания образуют уникальный духовный и культурный мост между народами обеих стран.

Общее видение будущего сотрудничества

Вьетнам и Шри-Ланка отмечают 55-летие установления дипломатических отношений, и обе страны намерены и дальше углублять связи, используя взаимное доверие и общие цели развития. Визит президента Диссанаяки подчеркивает твердую приверженность Шри-Ланки традиционной дружбе с Вьетнамом и отражает общую решимость расширять сотрудничество в традиционных областях, открывая новые возможности в области цифровой трансформации, цифровой экономики, энергетического перехода, искусственного интеллекта и коммуникаций.

Посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там отметила важность участия президента Диссанаяке в Дне Весака ООН 2025 года в качестве почетного гостя и основного докладчика. Его участие подтверждает уважение Шри-Ланки к роли Вьетнама как принимающую страну этого крупного международного мероприятия и подчеркивает их тесное сотрудничество в продвижении буддийских ценностей.

Праздник Весак служит жизненно важной платформой для обеих стран с богатыми буддийскими традициями, чтобы заявить о своем лидерстве в защите и продвижении буддийских принципов, включая мир, толерантность и устойчивое развитие. Ожидается, что присутствие президента Диссанаяке на Весаке 2025 еще больше укрепит двусторонние отношения и подтвердит вклад обеих стран в глобальные культурные инициативы.

Заглядывая вперед, можно сказать, что благодаря прочному фундаменту, созданному за более чем пять десятилетий, и позитивной социально-экономической динамике в обеих странах, отношения между Вьетнамом и Шри-Ланкой будут процветать в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

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