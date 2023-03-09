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Вьетнам и Шотландия стремятся развивать сотрудничество
Мероприятие состоялось в рамках Года дружбы между Вьетнамом и Великобританией, посвященного 50-летию установления двусторонних дипломатических отношений, с целью активизации сотрудничества между Вьетнамом и Шотландией, особенно в области торговли, инвестиций, возобновляемых источников энергии, образования и туризма.
Оно также представило и продвинуло кулинарную культуру Вьетнама – одной из 10 стран с лучшей кухней в мире, выбранных канадским журналом The Travel, и Шотландии – крупнейшего в мире производителя виски.
Выступая на мероприятии, посол Нгуен Хоанг Лонг сказал, что отношения между Вьетнамом и Великобританией находятся на наилучшей за всю историю стадии развития: объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 6,8 млрд. долл. США.
Он подчеркнул потенциал сотрудничества между Вьетнамом и Великобританией, включая Шотландию, в области туризма, образования, цифровой трансформации и возобновляемых источников энергии.
Марк Бойс, глава департамента экономической дипломатии и взаимодействия в правительстве Шотландии, подтвердил, что Шотландия придает важное значение своим отношениям с Вьетнамом.
Он согласился, что остается достаточно возможностей для двустороннего сотрудничества в торговле, туризме, ветроэнергетике, высшем образовании, особенно в исследованиях климата и окружающей среды, которые являются сильными сторонами Шотландии