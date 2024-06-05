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Вьетнам и Швейцария укрепляют экономическое и торговое сотрудничество
В смешанном форуме, организованном при поддержке Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) и Министерства иностранных дел Вьетнама, а также других профильных министерств, приняли участие более 200 делегатов.
В своем вступительном слове посол Фунг Тхе Лонг подчеркнул, что мероприятие дает возможность ведомствам, местным органам власти, ассоциациям и предприятиям двух стран поделиться информацией, обменяться политикой и найти возможности для сотрудничества в области торговли, инвестиций, финансов и инноваций, исследований и обучения, чтобы продвинуть потенциал и сильные стороны каждой страны и внести вклад в развитие дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами в предстоящее время. На форуме были рассмотрены четыре стратегические темы: экономическая политика, поддерживающая торговлю, инвестиции и развитие в ключевых секторах; вьетнамcко-швейцарское сотрудничество; возможности двустороннего сотрудничества в финансовом секторе; потенциал двустороннего сотрудничества в области стартовых инвестиций.
На первой дискуссионной сессии под председательством д-ра Филиппа Рёслера, бывшего управляющего директора Всемирного экономического форума (ВЭФ) и президента SVEF, делегаты обменялись мнениями о политике поддержки и развития торговых и инвестиционных отношений между Вьетнамом и Швейцарией; рассказали о потенциале, сильных сторонах и потребностях в сотрудничестве, политике привлечения инвестиций в провинциях и городах Вьетнама, а также о потенциальных выгодах от подписания соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). В ходе второй сессии участники обсудили политику и потребности сотрудничества в ключевых областях инвестиций, инноваций и возобновляемых источников энергии для устойчивого развития, а также провели консультации по правовому регулированию сотрудничества между предприятиями двух стран.
В то же время третья сессия была посвящена инвестиционному потенциалу и возможностям в области финансов и финансовых технологий, экономическим тенденциям, влияющим на сотрудничество в этой сфере, а также ряду правительственных мер по улучшению правовой базы и условий для финансовых инвестиций во Вьетнаме.
На последнем из них представители предприятий и стартапов представили свои инновационные продукты, услуги и бизнес-модели, потенциал роста и возможности расширения рынка.
За более чем полвека двусторонние отношения между Вьетнамом и Швейцарией получили всестороннее развитие во всех областях, включая политику, дипломатию, торговлю, инвестиции, культуру, образование и обучение. Среди них торговля и инвестиционное сотрудничество - два важнейших столпа в отношениях между двумя странами, которые имеют значительные возможности для дальнейшего развития. Среди областей Вьетнама, которые швейцарские инвестиционные фонды оценивают как имеющие большой потенциал, - экспорт, туризм и информационно-технологические услуги.