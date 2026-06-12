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Вьетнам и Швейцария ищут решения для укрепления связей между двумя экономиками
Выступая на открытии форума в онлайн-формате, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг отметила, что данное мероприятие является практическим вкладом в празднование 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Швейцарией (1971–2026 годы), способствует укреплению связей между деловыми кругами и развитию двустороннего экономического сотрудничества.
Заместитель министра подчеркнула, что Вьетнам активно развивает новые драйверы роста на основе науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, зелёного перехода и устойчивого развития; одновременно уделяя приоритетное внимание развитию инфраструктуры, чистой энергетики и высококвалифицированных человеческих ресурсов – сфер, в которых Швейцария обладает значительными преимуществами и где обе стороны располагают большим потенциалом взаимодополняющего сотрудничества.
Положительно оценивая результаты двустороннего экономического сотрудничества, Ле Тхи Тху Ханг подтвердила стремление Вьетнама к дальнейшему расширению швейцарских инвестиций, особенно в таких сферах, как высокие технологии, инновации, зелёная трансформация, возобновляемая энергетика, фармацевтика, здравоохранение и цифровая трансформация. Она также подчеркнула важность расширения сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров, развитии высококачественного туризма и международных финансовых центров. Заместитель министра выразила уверенность, что скорейшее подписание Соглашения о свободной торговле (FTA) между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) откроет новое пространство для сотрудничества между Вьетнамом и Швейцарией.
На мероприятии государственный секретарь Федерального департамента экономики Швейцарии Хелен Будлигер Артиеда выразила восхищение достижениями Вьетнама в области развития и подчеркнула готовность Швейцарии сопровождать Вьетнам на его дальнейшем пути развития. Она высоко оценила позитивную динамику двусторонних отношений, особенно в сферах торговли, инвестиций и сотрудничества в целях развития.
Подчеркнув, что Вьетнам становится новым производственным центром и важным звеном региональных и глобальных цепочек поставок, государственный секретарь Федерального департамента экономики Швейцарии выразила надежду на скорейшее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и EFTA, что создаст новый импульс для дальнейшего эффективного сотрудничества между сторонами.
В рамках пяти тематических дискуссионных сессий, посвящённых торговле, финансам, инновациям и подготовке кадров, выступающие проанализировали вопросы доступа на рынки, свободной торговли, интеграции рынков капитала, финансовых центров, инноваций, искусственного интеллекта (ИИ), промышленной трансформации, энергетической безопасности, цепочек поставок и развития высококвалифицированных человеческих ресурсов. Участники подчеркнули, что в условиях сохраняющихся трудностей мировой экономики Вьетнаму и Швейцарии необходимо укреплять диалог, повышать уровень доверия и формировать новые драйверы роста.
Участники форума также отметили высокий потенциал сотрудничества между двумя странами в таких взаимодополняющих сферах, как зелёный рост, цифровая трансформация, умная инфраструктура, развитие международных финансовых центров и подготовка высококвалифицированных кадров. Многие выступающие отметили, что Вьетнам является привлекательным направлением в стратегии расширения инвестиций швейцарских компаний, а также выразили надежду на скорейшее завершение переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и EFTA для создания более благоприятных условий для торговли и инвестиций между сторонами.
Форум проводится уже третий год подряд по инициативе Посольства Вьетнама в Швейцарии и SVEF. Он служит площадкой для обмена идеями между представителями государственных органов, бизнеса, исследовательских центров и университетов двух стран, способствует поиску новых направлений сотрудничества и укреплению деловых связей, внося вклад в дальнейшее развитие вьетнамско-швейцарских отношений.