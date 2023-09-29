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Вьетнам и Чили стремятся к укреплению дружбы и сотрудничества
На встречах Чан Куанг Фыонг поздравила правительство и народ Чили с достижениями во всех экономических, политических и социальных областях, которых они достигли под руководством правящей левой коалиции.
Он поблагодарил чилийский народ и прогрессивные, левые силы латиноамериканской нации за их солидарность и поддержку Вьетнама в его борьбе за национальную независимость и воссоединение в прошлом, а также за национальное строительство и развитие сегодня, подтвердив при этом, что НС Вьетнама продолжит поддерживать правительство в укреплении дружбы и сотрудничества с Чили.
Он выразил свою радость по поводу плодотворного развития дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Чили, отметив, что две страны разделяют много общих ценностей и активно участвуют, укрепляют сотрудничество и поддерживают друг друга на международных, многосторонних и двусторонних форумах.
Чан Куанг Фыонг рассказал на встрече о социально-экономическом развитии Вьетнама и великих достижениях процесса Доймой (обновления), инициированного и возглавляемого Коммунистической партией Вьетнама на протяжении почти 40 лет, подтвердив, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с Чили и желает продвигать двусторонние отношения по всем каналам правительства, парламента и обмена мнениями между людьми.
Он предложил законодательным органам двух стран содействовать обмену делегациями на всех уровнях, продолжать поддерживать свою роль в укреплении двусторонних отношений, еще больше повышать роль парламентских групп дружбы между двумя странами, активизировать обмены между парламентариями и улучшить понимание между народов двух стран, дружбу и сотрудничество Вьетна и Чили.
Со своей стороны, руководители двухпалатного законодательного органа Чили и председатель Коммунистической партии Чили выразили уверенность в том, что продолжающийся визит вьетнамской делегации будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между партией, государством, парламентом, правительством и народами двух стран.
Обе стороны подчеркнули свою решимость и далее укреплять отношения между законодательными органами Вьетнама и Чили посредством обмена опытом законотворчества в областях, представляющих взаимный интерес, и координации на международных межпарламентских форумах, тесного сотрудничества между парламентскими группами дружбы, способствуя тем самым укреплению двусторонних отношений.
По этому случаю вьетнамская делегация возложила венок в память о президенте Хо Ши Мине к его статуе в парке, названном в его честь в Серро Навиа, Сантьяго, и посетила могилы покойного президента Сальвадора Альенде и художника-революционера Виктора Хара - большого друга вьетнамского народа.
После визита в Чили делегация отправится с рабочим визитом в Мексику.