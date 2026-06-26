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Вьетнам и Чешская Республика укрепляют межпарламентское сотрудничество
Такую оценку Томаш Гелебрант дал в ходе встречи с Послом Вьетнама Зыонг Хоай Намом в здании Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.
Он отметил, что вьетнамская община в Чехии отличается сплочённостью, активно участвует в общественной жизни и вносит практический вклад в развитие принимающего общества.
По его словам, Палата депутатов и Группа межпарламентской дружбы Чешской Республики придают большое значение развитию отношений с Национальным собранием Вьетнама и рассчитывают на дальнейшую активизацию обменов парламентскими делегациями, расширение обмена законодательным опытом, а также укрепление координации на межпарламентских форумах.
Как подчеркнул Томаш Гелебрант, обе страны располагают значительным потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в таких областях, как экономика и торговля, оборона, образование, наука и технологии, а также туризм.
Опираясь на многолетний опыт парламентской деятельности и искреннее дружеское отношение к Вьетнаму, он подтвердил намерение и впредь вносить вклад в развитие традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами и парламентами.
Со своей стороны Посол Зыонг Хоай Нам высоко оценил и поблагодарил Группу межпарламентской дружбы, а также лично Томаша Гелебранта за усилия по укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран, подчеркнув, что такая деятельность служит важным мостом дружбы и способствует дальнейшему развитию и углублению Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Чешской Республикой.
Разделяя мнение председателя Томаша Гелебранта о наличии значительного потенциала для расширения двустороннего сотрудничества, Посол предложил Палате депутатов и Группе межпарламентской дружбы продолжить содействие созданию ещё более благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран, а также координировать усилия по продвижению скорейшего возобновления Правительством Чешской Республики двусторонней программы сотрудничества в области привлечения квалифицированной рабочей силы и введения безвизового режима для владельцев служебных паспортов Вьетнама.
По словам Посла, эти меры будут способствовать дальнейшему повышению эффективности сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес и обладающих значительным потенциалом.