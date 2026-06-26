Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Чешская Республика укрепляют межпарламентское сотрудничество

Как подчеркнул Томаш Гелебрант, обе страны располагают значительным потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в таких областях, как экономика и торговля, оборона, образование, наука и технологии, а также туризм.
  Посол Вьетнама Зыонг Хоай Нам проводит встречу с депутатом Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Томашем Гелебрантом, председателем Группы межпарламентской дружбы Чешской Республики, в здании Палаты депутатов. Фото: ВИА  
Как сообщает корреспондент ВИА в Праге, 25 июня председатель Группы межпарламентской дружбы Чешской Республики Томаш Гелебрант высоко оценил отношения между Парламентом Чешской Республики и Национальным собранием Вьетнама, отметив, что межпарламентское сотрудничество двух стран в последнее время динамично развивается. Об этом свидетельствуют регулярные обмены делегациями различных уровней, в частности визит Председателя Сената Чешской Республики Милоша Выстрчила во Вьетнам в ноябре 2025 года, а также тесная координация и взаимная поддержка на многосторонних и международных парламентских площадках, включая Межпарламентский союз (МПС) и Азиатско-Европейское парламентское партнёрство (ASEP).

Такую оценку Томаш Гелебрант дал в ходе встречи с Послом Вьетнама Зыонг Хоай Намом в здании Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.

Он отметил, что вьетнамская община в Чехии отличается сплочённостью, активно участвует в общественной жизни и вносит практический вклад в развитие принимающего общества.

По его словам, Палата депутатов и Группа межпарламентской дружбы Чешской Республики придают большое значение развитию отношений с Национальным собранием Вьетнама и рассчитывают на дальнейшую активизацию обменов парламентскими делегациями, расширение обмена законодательным опытом, а также укрепление координации на межпарламентских форумах.

Как подчеркнул Томаш Гелебрант, обе страны располагают значительным потенциалом для дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в таких областях, как экономика и торговля, оборона, образование, наука и технологии, а также туризм.

Опираясь на многолетний опыт парламентской деятельности и искреннее дружеское отношение к Вьетнаму, он подтвердил намерение и впредь вносить вклад в развитие традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между двумя странами и парламентами.

Со своей стороны Посол Зыонг Хоай Нам высоко оценил и поблагодарил Группу межпарламентской дружбы, а также лично Томаша Гелебранта за усилия по укреплению сотрудничества между законодательными органами двух стран, подчеркнув, что такая деятельность служит важным мостом дружбы и способствует дальнейшему развитию и углублению Стратегического партнёрства между Вьетнамом и Чешской Республикой.

Разделяя мнение председателя Томаша Гелебранта о наличии значительного потенциала для расширения двустороннего сотрудничества, Посол предложил Палате депутатов и Группе межпарламентской дружбы продолжить содействие созданию ещё более благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран, а также координировать усилия по продвижению скорейшего возобновления Правительством Чешской Республики двусторонней программы сотрудничества в области привлечения квалифицированной рабочей силы и введения безвизового режима для владельцев служебных паспортов Вьетнама.

По словам Посла, эти меры будут способствовать дальнейшему повышению эффективности сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес и обладающих значительным потенциалом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Необходимо обеспечить более широкое распространение политики, предусмотренной Резолюцией № 68-NQ/TW, среди малых предприятий

Необходимо обеспечить более широкое распространение политики, предусмотренной Резолюцией № 68-NQ/TW, среди малых предприятий

Спустя год после реализации Резолюции № 68-NQ/TW сектор частной экономики продемонстрировал позитивные изменения, однако действие государственной политики должно распространяться более равномерно.
ПОДРОБНЕЕ

Top