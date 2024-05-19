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Вьетнам и Франция стремятся содействовать экономическому сотрудничеству
Однако он отметил, что, несмотря на значительные достижения за последние 11 лет стратегического партнерства, двум странам необходимо приложить больше усилий, чтобы продолжать добиваться новых успехов и вместе противостоять глобальным вызовам. Это необходимо сделать, одновременно поднимая двусторонние отношения на новую высоту на более устойчивой и всеобъемлющей основе.
Он назвал Вьетнам одной из наиболее динамично развивающихся экономик АСЕАН с растущим присутствием в цепочках добавленной стоимости в Индо-Тихоокеанском регионе. Обе страны находятся в ключевом регионе для глобального баланса в настоящее время, сказал он.
Вьетнам также является одним из основных стратегических экономических партнеров Франции в регионе и во всем мире. За 10 лет торговый оборот между двумя странами вырос более чем в два раза и в 2023 году составит 7,6 миллиарда евро (8,27 миллиарда долларов США).
Двусторонние инвестиции также значительно выросли за последние годы: 1,5 миллиарда евро прямых иностранных инвестиций (ПИИ) поступило во Вьетнам.
Он сказал, что верит в то, что французские бизнесмены могут поддержать страну в достижении ее целей, и выразил желание присоединиться к вьетнамской стороне в достижении поставленных целей в области климата, включая Партнерство справедливого энергетического перехода (JETP), на реализацию которого Франция через Французское агентство развития (AFD) мобилизовала 500 миллионов евро.
Французский чиновник выразил надежду, что плодотворный обмен мнениями в ходе заседания будет способствовать углублению взаимопонимания, укреплению двусторонних отношений и проложит путь к более тесному и динамичному сотрудничеству между двумя странами.
В свою очередь, Чан Куок Фыонг отметил, что это заседание, первое очное заседание диалога после пандемии COVID-19, проводится на фоне расширяющегося стратегического партнерства между двумя странами в различных областях, включая политику, дипломатию, безопасность и оборону, торговлю и инвестиции, культуру и образование, науку и технологии, и многие важные вехи в традиционном двустороннем сотрудничестве.
Оно дает возможность двум сторонам обсудить экономические стратегии и политику, а также вопросы, касающиеся многосторонних и двусторонних отношений, включая программы и проекты инвестиционного сотрудничества.
Чан Куок Фыонг отметил, что, несмотря на влияние мировой экономической и политической ситуации, двустороннее экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество всегда было основой стратегического партнерства между двумя странами.
Франция является четвертым по величине торговым партнером Вьетнама, вторым по величине инвестором среди членов ЕС и ведущим европейским поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР).
Он отметил, что обе стороны обладают большим потенциалом сотрудничества, который необходимо использовать и продвигать дальше.
Стороны сошлись во мнении, что двусторонние связи значительно расширились во всех областях, и договорились о приоритетных направлениях будущего сотрудничества, включая реагирование на изменение климата, "зеленую" трансформацию, цифровую трансформацию, применение науки и технологий, а также развитие полупроводниковой промышленности.
Французская сторона пообещала оказать поддержку Вьетнаму в подготовке кадров и поделиться с ним опытом для решения приоритетных задач развития страны.