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Вьетнам и Франция расширяют обмен опытом в сфере разработки государственной политики

Согласно официальному сайту CESE, Совет является консультативным органом при Правительстве и Парламенте Франции по вопросам подготовки законодательства и государственной политики в экономической, социальной и экологической сферах.
  Делегация Вьетнама посещает Экономический, социальный и экологический совет Франции (CESE) для изучения опыта разработки государственной политики. Фото: ВИА  
6 июля в Париже делегация Отдела ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии во главе с членом Центрального комитета КПВ, заместителем руководителя Отдела ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии Нгуен Ким Шоном провела рабочую встречу с Экономическим, социальным и экологическим советом Франции (CESE). Вьетнамскую делегацию приняла заместитель председателя Постоянного бюро CESE Ширли Бийо вместе с руководителями и экспертами Совета.

Как сообщает корреспондент ВИА из Парижа, в ходе встречи Нгуен Ким Шон ознакомил французскую сторону с ходом обновления и развития Вьетнама, а также процессом формирования в стране социалистически ориентированной рыночной экономики. Он также рассказал о задачах, стоящих перед системой стратегических исследований и экспертного консультирования на новом этапе развития страны.

Представители вьетнамской делегации отметили, что активно изучают международный опыт для совершенствования процесса подготовки рекомендаций и разработки государственной политики, выразив при этом заинтересованность в изучении опыта CESE в области общественных консультаций, а также механизмов привлечения общественных организаций и граждан к процессу формирования государственной политики.

Выступая на встрече, представители делегации подчеркнули заинтересованность в изучении организационной модели, механизмов деятельности и консультативной роли CESE, особенно в вопросах консолидации мнений различных слоёв общества, развития общественного диалога и содействия формированию государственной политики.

Представители CESE ознакомили вьетнамскую делегацию со статусом, организационной структурой, функциями и принципами деятельности Совета. Согласно официальному сайту CESE, этот орган консультирует Правительство и Парламент Франции по вопросам подготовки законодательства и государственной политики в экономической, социальной и экологической сферах. Кроме того, CESE содействует развитию общественного диалога, оценке эффективности государственной политики, взаимодействию с региональными экономическими, социальными и экологическими советами, а также расширению участия граждан в общественной жизни.

Особый интерес у вьетнамской стороны вызвало то, что, хотя CESE не является законодательным органом, он выполняет функцию связующего звена между государством и гражданским обществом. Совет объединяет представителей общественных организаций, профессиональных объединений, профсоюзов, объединений работодателей, отраслевых ассоциаций, экологических организаций, молодёжных объединений и других общественных сил, создавая площадку для диалога между различными группами интересов с целью выработки предложений, отвечающих общественным интересам.

По информации CESE, в состав Совета на срок полномочий 2026–2031 годов входят 175 членов, кандидатуры которых были выдвинуты представительными организациями 26 апреля 2026 года. В мае 2026 года председателем CESE была избрана Клер Тури, ставшая первой женщиной и первым представителем ассоциативного сектора, возглавившим этот институт.

Рабочая встреча состоялась в период, когда Вьетнам продолжает совершенствовать систему стратегических исследований и подготовки предложений по ключевым направлениям государственной политики. Обмен опытом с CESE позволил вьетнамской делегации подробнее ознакомиться с французской моделью консультирования по вопросам государственной политики, в том числе с механизмами использования интеллектуального потенциала общества, организации диалога между различными общественными группами и учёта мнения граждан и общественных организаций при выработке государственной политики.

Визит и рабочая встреча в CESE также способствовали расширению обмена опытом между Вьетнамом и Францией в сфере разработки государственной политики, что стало ещё одним шагом к углублению двустороннего сотрудничества в условиях дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя странами.

В рамках визита во Францию делегация Отдела ЦК КПВ по вопросам политики и стратегии также посетила Посольство Вьетнама, где заслушала доклад Посла и сотрудников дипломатического представительства о состоянии вьетнамско-французских отношений, внешнеполитической деятельности посольства и положении вьетнамской общины во Франции.

ВИА/ИЖВ

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