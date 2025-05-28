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Вьетнам и Франция опубликовали совместное заявление
По этому случаю стороны приветствовали предстоящее принятие обеими странами плана действий на 2025-2028 годы по реализации совместного заявления о превращении отношений Вьетнама и Франции во всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также их договоренность о тесной координации действий по реализации этого плана с целью дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений существенным и эффективным образом, тем самым отвечая чаяниям народов обеих стран.
Вьетнам и Франция подтвердили важнейшую роль многостороннего подхода, в котором ООН занимает центральное место. Они также подтвердили свою приверженность Уставу ООН, особенно с особым акцентом на поощрение и защиту прав человека и основных свобод, которые являются ключевыми факторами развития каждой страны. Обе страны обязались укреплять координацию и консультации на международных форумах и в организациях, включая ООН и Международную организацию франкофонии.
Вьетнам и Франция поддерживают укрепление отношений между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС), а также Партнерство АСЕАН - Франция в области развития и Стратегическое партнерство АСЕАН - ЕС, говорится в заявлении.
Обе страны подтвердили свою общую приверженность делу укрепления международного мира, безопасности и стабильности.
Они подтвердили свою приверженность поддержанию мира, безопасности и стабильности в Восточном море, а также полному соблюдению Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Обе страны подчеркнули, что UNCLOS устанавливает правовые рамки для всех видов деятельности, связанных с морями и океанами, и имеет стратегическое значение, поскольку служит основой для деятельности, связанной с океаном, на национальном, региональном и международном уровнях. Поэтому, по их словам, необходимо сохранить целостность конвенции.
Вьетнам и Франция подтверждают свою приверженность принципу мирного разрешения споров между государствами и решительно выступают против любой угрозы силой или любого ее применения, противоречащего международному праву. Обе страны подтвердили важность сохранения свободы беспрепятственного судоходства и пролета, а также права мирного прохода в Восточном море и во всем мире. Они призвали страны региона полностью выполнить Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и поддержать все региональные усилия, направленные на скорейшее принятие Кодекса поведения (COC), который будет действительно эффективным, существенным и соответствующим международному праву, в частности UNCLOS.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об усилиях Франции по скорейшему достижению полного и безоговорочного прекращения огня в Украине. Обе страны подчеркнули важность достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с международным правом и основополагающими принципами, изложенными в Уставе ООН.
Вьетнам и Франция вновь заявили об особой важности уважения независимости, территориальной целостности и суверенитета всех государств.
Обе страны подтвердили свое стремление к установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Они призвали и обязались сотрудничать в поисках дипломатического решения продолжающегося конфликта в секторе Газа, обязательным условием которого является прочное прекращение огня. Они также подтвердили свою приверженность поддержке решения о двух государствах - единственного решения, способного удовлетворить законные стремления к миру и безопасности как палестинцев, так и израильтян.
Вьетнам и Франция также подтвердили свое желание укреплять независимость, самостоятельность и развитие своих стран, в частности, путем развития оборонных отношений в целях укрепления их стратегической автономии и в соответствии с их потребностями, а также продолжать укреплять сотрудничество в области предотвращения и борьбы с преступностью, нелегальной иммиграцией и незаконной торговлей людьми, а также сотрудничество в области гражданской безопасности.
Кроме того, они будут способствовать созданию условий для международной торговли, способствующих общему процветанию, продолжать полную реализацию Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также обязуются выступать за ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Франция согласилась поддержать Вьетнам в реализации законодательной базы для борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также в создании строгой и эффективной системы контроля и наблюдения за рыболовством в соответствии с современными европейскими и международными стандартами.
Две страны будут укреплять сотрудничество в стратегических областях, особенно в сфере инфраструктуры, городского сообщения, железнодорожного транспорта, аэронавтики, аэрокосмической промышленности, геологии и минеральных ресурсов, низкоуглеродной энергетики, а также сотрудничество в подготовке высококачественных кадров в области науки, технологий и инноваций.
Франция подтвердила свою готовность поддержать возрождение программы ядерной энергетики Вьетнама и устойчивую эксплуатацию минеральных ресурсов.
Кроме того, обе страны приветствовали принятие Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции ООН против киберпреступности и церемонию ее подписания, которая состоится в Ханое в октябре 2025 года.
В совместном заявлении отмечается, что Франция и Вьетнам намерены поддерживать и активизировать сотрудничество в области здравоохранения.
Спустя десять лет после принятия Парижского соглашения 2015 года они вновь заявили о своей решимости достичь его целей в борьбе с изменением климата. Обе страны также подтвердили свою поддержку выводов первого Глобального обзора выполнения Парижского соглашения, принятого на COP28, в частности постепенного отказа от ископаемого топлива.
Франция приветствовала амбициозные цели Вьетнама по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и отказу от использования угля для производства электроэнергии к 2050 году. Франция будет продолжать поддерживать усилия Вьетнама по достижению этих целей, особенно в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).
Обе стороны также привержены делу укрепления защиты океана в глобальном масштабе и поддерживают организацию Францией и Коста-Рикой третьей Конференции ООН по океану (UNOC). Франция приветствовала усилия Вьетнама по завершению процедур утверждения Соглашения в соответствии с Конвенцией по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции (BBNJ). Обе страны также подтвердили свою решимость реализовать и достичь целей и задач Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, принятой в 2022 году. Они призвали к активным переговорам на второй части пятой сессии Межправительственного комитета по переговорам (INC5.2), которая состоится в Женеве в августе 2025 года, по международному юридически обязывающему документу по пластиковому загрязнению, в том числе в морской среде, чтобы работать над его подписанием, ратификацией и внедрением.
Вьетнам и Франция подтвердили важнейшее значение обменов между людьми в двусторонних отношениях. Они обязались активно развивать обмены между двумя народами, содействуя сотрудничеству в области культуры, здравоохранения, высшего образования, сельского хозяйства и окружающей среды, науки и инноваций, в частности, через программы обмена студентами и исследователями, продвигаемые новым Партнерством Юбера Курьена, а также преподавание французского и вьетнамского языков и все другие формы сотрудничества, способствующие укреплению взаимопонимания между двумя народами.
Они договорились продолжать развивать франко-вьетнамские университетские программы, созданные во Вьетнаме для подготовки высококачественных кадров в области науки и техники, и сотрудничать в разработке передовых технологий.