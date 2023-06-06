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Вьетнам и Франция надеются вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень

По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Париже, с 5 по 6 июня министр иностранных дел Буй Тхань Шон посетил Францию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Европы и Франции Катрин Колонна.
  Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна приветствовала министра иностранных дел Буй Тхань Шона утром 5 июня в штаб-квартире МИД Франции в Париже. Фото: ВИА  
На встрече утром 5 июня министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение своим отношениям с Францией, важным членом Европейского союза (ЕС), стратегическим партнером Вьетнама с многочисленными связями в сфере истории, культуры и людей. Министр Колонна высоко оценила официальный визит во Францию министра Буй Тхань Шона и выразила свое впечатление о достижениях Вьетнама в социально-экономическом развитии.

Это первый обмен делегациями на уровне министров иностранных дел между двумя странами за последние 10 лет, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений Вьетнама и Франции и 10-летия стратегического партнерства. Обе стороны выразили удовлетворение позитивными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время и пожелали тесно сотрудничать, чтобы вывести сотрудничество двух стран на новый уровень.

С точки зрения политики и дипломатии, два министра договорились продолжать в ближайшее время способствовать визитам и контактам на всех уровнях, особенно между высшими руководителями двух стран, поддерживать механизмы сотрудничества, включая возобновление Диалога по стратегии безопасности на уровне заместителя министра между двумя министерствами иностранных дел и министерствами обороны Вьетнама и Франции, а также провести политические консультации на департаментском уровне между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Торгово-инвестиционное сотрудничество продолжает оставаться важной опорой вьетнамско-французских отношений. Обе стороны рады видеть, что двусторонняя торговля восстанавливается после пандемии COVID-19, достигнув 5,3 млрд. долларов США в 2022 году, что на 10% больше, чем в 2021 году, но потенциал по-прежнему велик. В то же время они договорились продолжать эффективно реализовывать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA). Министр Буй Тхань Шон предложил правительству Франции поддержать и подтолкнуть Национальное собрание Франции к скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также подтолкнуть Европейскую комиссию (ЕК) к скорейшему снятию предупреждения на вьетнамские морепродукты. Французский министр подчеркнул важность проектов экономического сотрудничества между двумя странами, особенно проекта городской железной дороги на станции Ньон-Ханой, символа экономического сотрудничества Вьетнама и Франции. Стороны также обсудили развитие сотрудничества в области реагирования на изменение климата, возобновляемых источников энергии, науки и техники, образования и обучения и т. д.

Оба министра выразили удовлетворение всесторонним развитием между двумя странами в области культуры, образования и здравоохранения, договорились координировать и осуществлять мероприятия приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Францией в 2023 году. Министр Буй Тхань Шон предложил Франции продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для успешной интеграции вьетнамской общины во Франции и продвигать ее роль в качестве моста между двумя странами.

Два министра также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подтвердив их постоянную тесную координацию и взаимную поддержку в многосторонних организациях и форумах, особенно в Организации Объединенных Наций (ООН), и продвигая рамки стратегического партнерства АСЕАН-ЕС.

По вопросу Восточного моря стороны обменялись позициями по обеспечению мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе, урегулированию споров мирными средствами на основе международного права и Устава ООН, соблюдая Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву (ЮНКЛОС).

По этому случаю министр Буй Тхань Шон сердечно пригласил министра Катрин Колонну посетить Вьетнам с официальным визитом, и министр Колонна приняла с радостью .

ВИА/ИЖВ

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