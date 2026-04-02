Вьетнам и Франция активизируют парламентское сотрудничество

Посол Вьетнама Чинь Дык Хай и председатель Группы парламентариев дружбы Франция–Вьетнам Мишель Крио (первый ряд, третий справа). Фото: ВИА

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Париже, 1 апреля в здании Национального собрания Франции посол Вьетнама во Франции Чинь Дык Хай провёл встречу с господином Мишелем Крио, председателем Группы парламентариев дружбы Франция–Вьетнам, а также с членами группы.

Встреча была направлена на укрепление и углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства и парламентского сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи посол Чинь Дык Хай выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений в различных сферах: политике, экономике, культуре, здравоохранении и образовании.

Посол высоко оценил роль Группы парламентариев дружбы в продвижении взаимопонимания и укреплении связей между законодательными органами двух стран.

Посол предложил господину Крио и парламентариям активизировать двустороннее сотрудничество в соответствии с уровнем всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также содействовать скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций Вьетнам–ЕС (EVIPA) Национальным собранием Франции и парламентами других стран ЕС.

Посол также выразил надежду, что французская сторона будет способствовать тому, чтобы Европейская комиссия в ближайшее время сняла «жёлтую карточку» ННН-промысла в отношении вьетнамской рыбной продукции.

Вьетнам подтвердил приоритетность сотрудничества с Францией в таких областях, как инфраструктура, городской транспорт, возобновляемая энергетика, наука и технологии, аэрокосмическая отрасль и подготовка высококвалифицированных кадров.

Председатель Мишель Крио и члены группы выразили глубокую симпатию к стране и народу Вьетнама, а также высоко оценили достижения социально-экономического развития и растущий международный авторитет Вьетнама.

Он подтвердил, что группа будет играть активную роль в продвижении повестки дня, выгодной для отношений двух стран, и содействовать скорейшему завершению ратификации соглашения EVIPA.

Посол Чинь Дык Хай подчеркнул, что Франция является одним из важнейших партнёров Вьетнама.

Обе стороны тесно взаимодействуют на международных площадках, таких как Международная организация Франкофонии (OIF) и Парламентская ассамблея Франкофонии (APF).

Посол предложил Франции продолжать создавать благоприятные условия для интеграции вьетнамской диаспоры, её вклада в развитие Франции и укрепление дружбы между двумя странами.

По этому случаю Посол Вьетнама во Франции Чинь Дык Хай также провёл краткую беседу с Первым секретарём Социалистической партии Франции Оливье Фором и передал соболезнования от члена Политбюро, министра иностранных дел Ле Хоай Чунга в связи с кончиной бывшего премьер-министра Франции Лионеля Жоспена.