Вьетнам и Финляндия укрепляют практическое сотрудничество во многих стратегических сферах
- Могли бы Вы рассказать о целях и ключевом содержании нынешнего визита во Вьетнам, особенно в условиях, когда в конце 2025 года две страны повысили уровень отношений до стратегического партнёрства?
Заместитель министра Ярно Сюрьяля: Можно с уверенностью сказать, что отношения между Вьетнамом и Финляндией переживают лучший этап своего развития за всю историю. Отношения стратегического партнёрства между Вьетнамом и Финляндией основаны на более чем пятидесятилетней истории дружбы и сотрудничества в различных областях, строятся на доверии, равноправии и взаимном уважении и направлены на дальнейшее углубление двусторонних и многосторонних связей в интересах народов обеих стран.
Нынешний визит во Вьетнам направлен на конкретизацию и дальнейшее углубление практического содержания рамок стратегического партнёрства, установленных двумя странами в октябре 2025 года.
В ходе визита мы провели встречи с рядом ключевых министерств и ведомств Вьетнама, включая Министерство промышленности и торговли, Министерство иностранных дел, Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, Министерство строительства и Министерство общественной безопасности. Кроме того, состоялись контакты с рядом крупных вьетнамских предприятий и корпораций, таких как Корпорация Vingroup, Генеральная морская корпорация Вьетнама и Генеральная нефтегазовая энергетическая корпорация Вьетнама.
Основное внимание в ходе переговоров было уделено таким приоритетным направлениям сотрудничества, как развитие устойчивой энергетики, стратегической инфраструктуры, цифровая трансформация, надёжные телекоммуникации и развитие городов. Эти темы отражают общее стремление двух стран содействовать экономическому росту на основе инноваций и устойчивого развития.
В ходе встреч и обсуждений также затрагивались вопросы обеспечения безопасности цифровой инфраструктуры, включая технологии 5G и спутниковую связь, что свидетельствует о комплексном и долгосрочном подходе к двустороннему сотрудничеству.
От обсуждения политических подходов до установления контактов между предприятиями и определения приоритетных направлений взаимодействия нынешний визит придаёт дополнительный импульс переходу двух стран «от ориентиров к действиям». Это важный шаг на пути к практической реализации отношений стратегического партнёрства между Вьетнамом и Финляндией посредством конкретных совместных инициатив в ближайшем будущем.
Стороны активно разрабатывают детальный план действий для эффективного выполнения обязательств в рамках отношений стратегического партнёрства, что позволит вывести сотрудничество на более глубокий и практический уровень и обеспечить ощутимую выгоду как для Вьетнама, так и для Финляндии.
- Финляндия обладает значительными преимуществами в таких сферах, как зелёная экономика, инновации и устойчивое развитие. Как Вы оцениваете потенциал взаимодополняемости двух экономик и какие направления сотрудничества стороны могли бы активно развивать в ближайшее время?
Заместитель министра Ярно Сюрьяля: В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнёром Финляндии в Юго-Восточной Азии, что отражает высокий уровень доверия и значительный потенциал сотрудничества между двумя экономиками.
На мой взгляд, между двумя странами всё ещё сохраняется значительный неиспользованный потенциал сотрудничества. Многие сильные стороны и опыт Финляндии в области чистых технологий, энергетики, цифровизации и устойчивого развития могут эффективно способствовать достижению целей развития Вьетнама.
Мы также являемся одной из стран-лидеров в области зелёного развития и ставим перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2035 году. В настоящее время около 96% производства электроэнергии в стране не сопровождается выбросами углерода.
Эти достижения являются важными результатами, опытом и решениями, которыми мы готовы делиться, сопровождая Вьетнам в процессе реализации целей устойчивого развития и борьбы с изменением климата.
- Как Вы оцениваете возрастающую роль и позиции Вьетнама в регионе, а также перспективы развития гуманитарных обменов и контактов на высоком уровне между двумя странами в ближайшее время?
Заместитель министра Ярно Сюрьяля: Вьетнам является одной из наиболее динамично развивающихся и быстрорастущих экономик Азии, а также играет важную роль в обеспечении развития, стабильности и экономической интеграции региона. Кроме того, Вьетнам активно участвует в многосторонних механизмах сотрудничества, включая АСЕАН.
Что касается гуманитарных обменов, то в настоящее время в Финляндии проживает около 16 тысяч выходцев из Вьетнама. Эта община постоянно растёт и становится важным связующим звеном между двумя странами.
Кроме того, программы сотрудничества и образовательного обмена между университетами двух стран способствуют укреплению взаимопонимания и расширению контактов. Тысячи вьетнамских студентов обучаются в Финляндии, создавая основу для сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных кадров в будущем.
Мы убеждены, что молодое поколение продолжит играть важную роль в укреплении и развитии двусторонних отношений в предстоящие годы.
Вместе с тем мы готовы приветствовать вьетнамские предприятия в Финляндии, чтобы они могли непосредственно ознакомиться с практическими технологическими решениями, что позволит ещё больше расширить возможности для инвестиций и долгосрочного делового сотрудничества между двумя странами.
- Благодарим Вас за интервью!