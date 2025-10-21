Вьетнам и Финляндия подписали ряд документов о сотрудничестве

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Финляндии Александр Стубб присутствуют при церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Министерством иностранных дел Финляндии. Фото: ВИА