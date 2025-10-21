НОВОСТИ
Вьетнам и Финляндия подписали ряд документов о сотрудничестве
Подписанные документы о сотрудничестве включают: Меморандум о взаимопонимании в области охраны окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата между Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Министерством окружающей среды Финляндии;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Министерством иностранных дел Финляндии о поддержке и содействии подготовке и реализации проектов, финансируемых по программе государственных инвестиций Финляндии;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Финским экспортно-кредитным агентством.
Финляндия установила дипломатические отношения с Вьетнамом 25 января 1973 года. Посольство Финляндии в Ханое было открыто в 1974 году, а Вьетнам открыл посольство в Хельсинки в конце 2005 года. Традиционные отношения дружбы и многостороннего сотрудничества между двумя странами постоянно поддерживаются и успешно развиваются. В трудные годы Финляндия была одной из стран, стоявших в первых рядах по оказанию официальной помощи развитию Вьетнама, реализуя символические проекты, такие как «Финская чистая вода», «Финская система водоснабжения» в Ханое и Хайфоне.
Официальный визит Генерального секретаря То Лама, его супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации в Финляндию проходит в период, когда две страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений (1973–2023 годы), что знаменует устойчивый путь сотрудничества и открывает новый этап взаимодействия на следующие 50 лет.
Этот визит представляет собой важную возможность для обеих сторон подвести итоги успешного сотрудничества в прошлом, определить основные направления дальнейшего развития и придать новый импульс традиционным отношениям дружбы и многостороннего сотрудничества, выведя их на более высокий уровень.