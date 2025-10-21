Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам и Финляндия подписали ряд документов о сотрудничестве

Вьетнам и Финляндия подписали ряд документов о сотрудничестве
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и Президент Финляндии Александр Стубб присутствуют при церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Министерством иностранных дел Финляндии. Фото: ВИА  
В рамках официального визита Генерального секретаря То Лама, его супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации в Финляндскую Республику 21 октября в полдень по местному времени в резиденции президента состоялась церемония подписания документов о двустороннем сотрудничестве между Вьетнамом и Финляндией, в которой приняли участие Генеральный секретарь То Лам и Президент Финляндской Республики Александр Стубб.

Подписанные документы о сотрудничестве включают: Меморандум о взаимопонимании в области охраны окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата между Министерством сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама и Министерством окружающей среды Финляндии;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Министерством иностранных дел Финляндии о поддержке и содействии подготовке и реализации проектов, финансируемых по программе государственных инвестиций Финляндии;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Вьетнама и Финским экспортно-кредитным агентством.

Финляндия установила дипломатические отношения с Вьетнамом 25 января 1973 года. Посольство Финляндии в Ханое было открыто в 1974 году, а Вьетнам открыл посольство в Хельсинки в конце 2005 года. Традиционные отношения дружбы и многостороннего сотрудничества между двумя странами постоянно поддерживаются и успешно развиваются. В трудные годы Финляндия была одной из стран, стоявших в первых рядах по оказанию официальной помощи развитию Вьетнама, реализуя символические проекты, такие как «Финская чистая вода», «Финская система водоснабжения» в Ханое и Хайфоне.

Официальный визит Генерального секретаря То Лама, его супруги и высокопоставленной вьетнамской делегации в Финляндию проходит в период, когда две страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений (1973–2023 годы), что знаменует устойчивый путь сотрудничества и открывает новый этап взаимодействия на следующие 50 лет.

Этот визит представляет собой важную возможность для обеих сторон подвести итоги успешного сотрудничества в прошлом, определить основные направления дальнейшего развития и придать новый импульс традиционным отношениям дружбы и многостороннего сотрудничества, выведя их на более высокий уровень.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025

Скоро состоится Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум 2025

Вьетнамский банковский и финансовый симпозиум (VSBF 2025) откроется в 8:30 23 октября в Банковской академии, отметив 10-летие формирования и развития этого авторитетного академического форума.
ПОДРОБНЕЕ

Top