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Вьетнам и Финляндия обсуждают пути расширения сотрудничества в сфере труда

Заместитель министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Ле Тан Зунг провел 23 мая в Ханое рабочую встречу с послом Финляндии во Вьетнаме Кейо Норванто, в ходе которой они обсудили меры по развитию сотрудничества в области профессионального образования и отправки вьетнамских рабочих в Финляндию.
  Заместитель министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения Ле Тан Зунг (справа) и посол Финляндии во Вьетнаме Кейо Норванто. Фото: ВИA  
Ле Тан Зунг предложил Кейо Норванто и впредь выступать в качестве связующего звена для координации и активизации сотрудничества в области профессионального образования, такого как создание и развитие учебных заведений Финляндии, создание системы оценки качества, соответствующей международным стандартам, налаживание связей между вьетнамскими профессиональными учебными заведениями и финскими предприятиями во Вьетнаме, повышение потенциала руководящих работников и преподавателей, а также выбор поддержки для передачи технологий и учебных курсов в соответствии с ключевыми преимуществами Финляндии.

Признавая отсутствие официального соглашения о трудовом сотрудничестве между двумя странами, Ле Тан Зунг отметил недавнюю тенденцию приема вьетнамских рабочих в Финляндии, сказав, что с конца 2023 года около 20 вьетнамских рабочих получили работу в различных отраслях, включая сестринское дело, сварку и лесное хозяйство.

В условиях нехватки рабочей силы, вызванной старением населения и низким уровнем рождаемости, посол Кейо Норванто сообщил, что правительство Финляндии запустило пилотную программу Talent Boost Programme для привлечения рабочих, экспертов и предпринимателей в 2020-2022 годах, чтобы привлечь 50 000 иммигрантов для работы в Финляндии к 2030 году и 250 000 к 2050 году.

ВИА/ИЖВ

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