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Вьетнам и Финляндия обсуждают пути расширения сотрудничества в сфере труда
Признавая отсутствие официального соглашения о трудовом сотрудничестве между двумя странами, Ле Тан Зунг отметил недавнюю тенденцию приема вьетнамских рабочих в Финляндии, сказав, что с конца 2023 года около 20 вьетнамских рабочих получили работу в различных отраслях, включая сестринское дело, сварку и лесное хозяйство.
В условиях нехватки рабочей силы, вызванной старением населения и низким уровнем рождаемости, посол Кейо Норванто сообщил, что правительство Финляндии запустило пилотную программу Talent Boost Programme для привлечения рабочих, экспертов и предпринимателей в 2020-2022 годах, чтобы привлечь 50 000 иммигрантов для работы в Финляндии к 2030 году и 250 000 к 2050 году.