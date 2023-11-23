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Вьетнам и Филиппины укрепляют оборонное сотрудничество

22 ноября в Ханое министр национальной обороны генерал армии Фан Ван Жанг принял заместителя министра национальной обороны Филиппин Иринео Крус Эспино, который находится во Вьетнаме для участия в пятом диалоге по оборонной политике между Вьетнамом и Филиппинами.
  Министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг принял заместителя министра национальной обороны Филиппин Иринео Крус Эспино. Фото: ВИА  
На встрече Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение укреплению стратегического партнерства с Филиппинами и полон решимости совместно вывести двусторонние отношения на новый уровень, ради мира, стабильности и процветающего развития в регионе и во всем мире.

Подчеркнув расширение сотрудничества в области обороны, министр Вьетнама предложил обеим сторонам усерднее работать, чтобы сделать его более практичным и эффективным, способствуя углублению стратегического партнерства между Вьетнамом и Филиппинами.

Фан Ван Жанг воспользовался случаем, чтобы пригласить руководителей Министерства национальной обороны Филиппин, вооруженных сил и предприятий принять участие во Вьетнамской международной оборонной выставке в следующем году.

Со своей стороны, Эспино подчеркнул, что Министерство национальной обороны Филиппин будет полностью реализовывать содержание соглашения, подписанного двумя министерствами, а также общие взгляды, достигнутые высокопоставленными лидерами двух стран, и выразил надежду приветствовать вьетнамского министра на Филиппинах во ближайщее время.

*Ранее в тот же день Иринео Крус Эспино и заместитель министра национальной обороны Вьетнама генерал-лейтенант Хоанг Суан Чиен выступили сопредседателями пятого диалога по оборонной политике в Ханое, в ходе которого обе стороны рассмотрели результаты сотрудничества со времени предыдущей встречи в 2019 году, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес на стратегическом уровне, и согласовали направления сотрудничества в сфере обороны.

Оба отметили замечательные достижения в обмене делегациями на всех уровнях и поддержании механизмов консультаций и диалога.

В ходе Диалога обе стороны поделились взглядами на мировые и региональные ситуации, представляющие взаимный интерес; оценили роль региона и механизмов, возглавляемых АСЕАН, подтверждая совместные усилия по активному вкладу в укрепление и консолидацию солидарности АСЕАН и его центральной роли в региональной структуре безопасности.

Стороны подчеркнули важность обеспечения свободы и безопасности, безопасности судоходства и полетов в Восточном море, а также необходимость содействия выполнению обязательств и реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также вскоре заключить переговоры и подписать предметный и эффективный Кодекс поведения сторон в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Они согласились развивать двустороннее сотрудничество в области обороны, делая его более практичным и эффективным, уделяя особое внимание обмену делегациями, развивать существующие механизмы сотрудничества, особенно механизмы консультаций и диалог по оборонной политике, активизировать сотрудничество в обучении, уделять больше внимания сотрудничеству в сфере логистики, и активизировать сотрудничество в таких областях, как военная медицина, поисково-спасательные операции и оборонная промышленность.

Обе стороны также продолжат консультации и взаимную поддержку на многосторонних форумах и механизмах, особенно под руководством АСЕАН.

ВИА/ИЖВ

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