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Вьетнам и Филиппины провели 10-е заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и его филиппинский коллега Энрике Манало провели 2 августа в Ханое 10-е заседание совместной комиссии стран по двустороннему сотрудничеству.
  Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон (справа) и его филиппинский коллега Энрике Манало. Фото: ВИА  
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон и его филиппинский коллега Энрике Манало провели 2 августа в Ханое 10-е заседание совместной комиссии стран по двустороннему сотрудничеству.

Министр Манало, находящийся с официальным визитом во Вьетнаме, подтвердил, что Филиппины всегда ценят укрепление и развитие дружественного и многостороннего сотрудничества с Вьетнамом, единственным стратегическим партнером в АСЕАН.

В ответ Министр Шон подчеркнул важность поездки Манало для дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства.

В ходе встречи стороны провели всесторонний обзор и оценку двусторонних отношений с момента проведения 9-й встречи в Маниле в марте 2019 г., а также реализации вьетнамо-филиппинской программы действий на 2019-2024 гг. Они выразили удовлетворение здоровым развитием отношений за последние четыре года, даже в период пандемии COVID-19.

Стороны согласовали различные конкретные меры по дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах, включая обмены и контакты на высоком уровне, в частности организацию визита президента Филиппин Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего во Вьетнам в подходящее время.

Они нацелены на эффективную реализацию механизмов двустороннего сотрудничества, продвижение разработки программы действий по реализации стратегического партнерства Вьетнама и Филиппин на 2025-2030 годы, укрепление сотрудничества в области обороны и безопасности. Кроме того, они договорились стремиться к скорейшему доведению двустороннего товарооборота до 10 млрд. долл. США, уделяя особое внимание торговле рисом.

Они обязались расширять морское сотрудничество, обмениваться информацией и координировать действия для оперативного решения возникающих проблем на море, а также повышать эффективность взаимодействия в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. Кроме того, они договорились развивать сотрудничество в других важных областях, таких как сельское хозяйство, культура, туризм, образование, транспорт, наука и технологии, экология, а также обмен между людьми.

Вьетнам и Филиппины будут продолжать координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах, особенно в АСЕАН и Организации Объединенных Наций; а также сотрудничать с другими государствами - членами АСЕАН для поддержания солидарности и центральной роли АСЕАН и содействия субрегиональному сотрудничеству блока, внося вклад в построение сильного и процветающего сообщества.

Министры также договорились об укреплении сотрудничества между министерствами иностранных дел своих стран, обмене мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместной работе дипломатических академий.

Завершая встречу, министры подписали соглашение и договорились организовать 11-ю встречу на Филиппинах в подходящее время в 2025 году.

ИЖВ/ВИА

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