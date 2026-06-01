Вьетнам и Филиппины повысили отношения до уровня расширенного стратегического партнёрства
Сразу после переговоров То Лам и Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший стали свидетелями церемонии обмена двусторонними документами о сотрудничестве.
Среди подписанных документов: Меморандум о сотрудничестве в области обороны между Минобороны Вьетнама и Минобороны Филиппин; Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством информационных и коммуникационных технологий Филиппин в сфере информационных технологий и цифровой трансформации; Программа сотрудничества в области туризма на 2026–2029 годы между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством туризма Филиппин; Меморандум между Академией государственного управления и публичной администрации (при Национальной политической академии имени Хо Ши Мина) и Филиппинским университетом.
На встрече с прессой Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший отметил, что состоявшиеся 1 июня переговоры были успешными и всеобъемлющими, отражая общее видение долгосрочного процветания и твёрдую приверженность региональной стабильности. По его словам, это позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.
В области обороны и безопасности стороны стали свидетелями подписания важного соглашения, которое будет способствовать укреплению совместного потенциала двух стран в сферах морской безопасности и предупреждения стихийных бедствий. Стороны вновь подтвердили решимость поддерживать мир, свободу судоходства и авиации в Восточном море, а также урегулировать споры исключительно мирными средствами на основе международного права. Была также отмечена необходимость совместного противодействия серьёзным транснациональным угрозам, таким как интернет-мошенничество и торговля людьми.
В сфере экономики и сельского хозяйства стороны договорились активизировать двустороннее сотрудничество. В настоящее время Вьетнам является 11-м по величине торговым партнёром Филиппин. Стороны обязались создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций, особенно в обрабатывающей промышленности и цифровой экономике, а также расширять сотрудничество в области туризма, воздушного сообщения, образования и подготовки кадров.
По вопросам регионального сотрудничества стороны вновь подтвердили приверженность совместному продвижению развития АСЕАН, ориентированного на интересы граждан и обеспечивающего практическое воплощение инициатив и стратегий ради более безопасного, защищённого и процветающего общества.
На встрече с журналистами То Лам отметил, что Вьетнам и Филиппины являются морскими соседями, важными региональными партнёрами и членами АСЕАН, имеющими общее видение, стратегические интересы и твёрдую приверженность миру, стабильности и верховенству международного права. За последние 50 лет отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами неуклонно укреплялись и расширялись. Последовательная политика Вьетнама заключается в том, чтобы придавать большое значение отношениям с Филиппинами и продолжать их углублять.
В ходе переговоров стороны провели открытый и искренний обмен мнениями о ситуации в каждой из стран, а также отметили, что за 50 лет развития двусторонние отношения между Вьетнамом и Филиппинами становятся всё более глубокими, содержательными, стабильными, основанными на доверии и ориентированными на долгосрочную устойчивость. Эти отношения строятся на взаимном уважении и твёрдой приверженности поддержке многосторонности и международного сотрудничества. Стороны подчеркнули важность соблюдения норм международного права, включая Устав ООН и Устав АСЕАН.
Стороны также подробно обсудили международную и региональную ситуацию и согласились с необходимостью более тесной координации действий для эффективного реагирования на современные вызовы в интересах двух стран, а также мира, стабильности и развития в регионе и мире.
То Лам сообщил, что, исходя из традиционно дружественных отношений и интересов народов двух государств, стороны договорились повысить уровень двусторонних отношений до расширенного стратегического партнёрства. При этом особое внимание будет уделено следующим направлениям: укреплению политического доверия и прочной стратегической основы двусторонних отношений; расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, морского и океанического взаимодействия, созданию и активному развитию механизмов сотрудничества; достижению прорывов в экономическом сотрудничестве; продвижению практического взаимодействия в ряде приоритетных сфер; а также тесной координации действий на региональных и международных площадках.
Стороны подчеркнули важность международного права, Устава ООН и Устава АСЕАН, принципов равенства, сотрудничества и взаимной выгоды; вновь подтвердили необходимость поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также урегулирования споров мирными средствами на основе международного права, включая Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
По этому случаю стороны подписали ряд важных документов о сотрудничестве и поручили профильным министерствам, ведомствам и местным органам власти обеспечить эффективную реализацию достигнутых договорённостей.