Вьетнам и Филиппины повысили отношения до уровня расширенного стратегического партнёрства

Генсек, Президент То Лам и Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший присутствовали на церемонии обмена двусторонними документами о сотрудничестве между двумя странами.

Сразу после переговоров То Лам и Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший стали свидетелями церемонии обмена двусторонними документами о сотрудничестве.



Среди подписанных документов: Меморандум о сотрудничестве в области обороны между Минобороны Вьетнама и Минобороны Филиппин; Меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством информационных и коммуникационных технологий Филиппин в сфере информационных технологий и цифровой трансформации; Программа сотрудничества в области туризма на 2026–2029 годы между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством туризма Филиппин; Меморандум между Академией государственного управления и публичной администрации (при Национальной политической академии имени Хо Ши Мина) и Филиппинским университетом.



На встрече с прессой Президент Филиппин Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший отметил, что состоявшиеся 1 июня переговоры были успешными и всеобъемлющими, отражая общее видение долгосрочного процветания и твёрдую приверженность региональной стабильности. По его словам, это позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.



В области обороны и безопасности стороны стали свидетелями подписания важного соглашения, которое будет способствовать укреплению совместного потенциала двух стран в сферах морской безопасности и предупреждения стихийных бедствий. Стороны вновь подтвердили решимость поддерживать мир, свободу судоходства и авиации в Восточном море, а также урегулировать споры исключительно мирными средствами на основе международного права. Была также отмечена необходимость совместного противодействия серьёзным транснациональным угрозам, таким как интернет-мошенничество и торговля людьми.



В сфере экономики и сельского хозяйства стороны договорились активизировать двустороннее сотрудничество. В настоящее время Вьетнам является 11-м по величине торговым партнёром Филиппин. Стороны обязались создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций, особенно в обрабатывающей промышленности и цифровой экономике, а также расширять сотрудничество в области туризма, воздушного сообщения, образования и подготовки кадров.



По вопросам регионального сотрудничества стороны вновь подтвердили приверженность совместному продвижению развития АСЕАН, ориентированного на интересы граждан и обеспечивающего практическое воплощение инициатив и стратегий ради более безопасного, защищённого и процветающего общества.

