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Вьетнам и ФАО объединяют усилия для развития сотрудничества Юг-Юг в области сельского хозяйства
Рабочая поездка Цюй Дунъюя с 5 по 8 февраля направлена на развитие двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и развития сельских районов в условиях сложных и непредсказуемых глобальных событий. К ним относятся такие новые тенденции, как торговый протекционизм, зеленый переход, цифровая трансформация и нетрадиционные вызовы безопасности, причем сельскохозяйственный сектор, как ожидается, первым ощутит на себе их влияние.
Министр Ле Минь Хоан подтвердил, что ФАО является ключевым партнером среди агентств ООН по техническому сотрудничеству и международных организаций для сельского хозяйства и сельского сектора Вьетнама.
Правительство и фермеры Вьетнама высоко ценят эффективную поддержку ФАО, оказанную за последние 45 лет в рамках более чем 400 проектов по устойчивому развитию сельского, лесного и рыбного хозяйства. Эта поддержка включает в себя техническую помощь, финансовую помощь и подготовку кадров для сельскохозяйственного сектора страны, способствуя стабилизации источников средств к существованию и социально-экономическому развитию.
На протяжении всего процесса развития сельскохозяйственного сектора международные партнеры, в том числе ФАО, вносили позитивный вклад, который сыграл ключевую роль в поддержке Вьетнама в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), подчеркнул Ле Минь Хоан.
Министр также выразил благодарность Генеральному директору ФАО и вьетнамскому отделению ФАО за их поддержку и координацию в мобилизации срочных ресурсов для оказания помощи людям в восстановлении после тайфуна Яги и его циркуляции, обрушившихся на Вьетнам в сентябре 2024 года.
Цюй Дунъюй высоко оценил широкое сотрудничество Вьетнама в проектах под руководством ФАО не только в регионе, но и во всем мире. Он подчеркнул, что изменение мышления является ключевым фактором для достижения прорывных изменений в сельскохозяйственном секторе Вьетнама, и стране необходимо сосредоточиться на синхронном развитии различных секторов производства и постепенно построить зеленую сельскохозяйственную экономику, что поможет укрепить ее позиции на мировой сельскохозяйственной карте.
Министр Ле Мин Хоан предложил ФАО оказать содействие Вьетнаму в разработке конкретных проектов и программ сотрудничества для мобилизации финансирования от доноров и фондов климатического финансирования в таких областях, как выращивание риса, устойчивая аквакультура, животноводство, лесное хозяйство, эффективное использование ресурсов и сохранение биоразнообразия.
Страна также надеется получить помощь организации в реализации Плана действий по преобразованию продовольственной системы в направлении прозрачности, ответственности и устойчивости, заявил он, призвав содействовать участию частного сектора в инвестировании и развитии экологического сельского хозяйства с низким уровнем выбросов.
Вьетнам готов делиться своим опытом и сотрудничать с другими странами в области развития сельского хозяйства и сельских районов в рамках программ сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего партнерства при поддержке двусторонних и многосторонних международных партнеров, подчеркнул министр.
Предложив ФАО выступить в качестве связующего звена для мобилизации финансирования, чтобы вьетнамские сельскохозяйственные эксперты могли направлять, создавать демонстрационные модели и делиться опытом с африканскими странами в рамках сотрудничества Юг-Юг, министр Ле Минь Хоан подтвердил, что Вьетнам также готов создать Центр сотрудничества Юг-Юг для Азиатско-Тихоокеанского региона.
В свою очередь, Генеральный директор ФАО заявил, что организация готова поддержать Вьетнам в более активном участии в сотрудничестве Юг-Юг, поскольку это принесет пользу не только Вьетнаму, но и странам Южного полушария.