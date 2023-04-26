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Вьетнам и Уругвай имеют много возможностей для расширения торгового сотрудничества
По данным Департамента рынка Европы и Америки (Министерство промышленности и торговли), в 2022 году общий импортно-экспортный оборот Вьетнам-Уругвай достиг 190,5 млн долларов США, что на 106,5 % больше, чем в 2021 году, в котором экспорт Вьетнама в Уругвай достиг 102,9 млн долларов США, увеличившись на 76,7%, импорт Вьетнама из Уругвая достиг 87,6 млн долларов США, увеличившись на 157,2%.
К основным статьям экспорта Вьетнама в Уругвай относятся: обувь, текстильные изделия, компьютеры, электронные изделия и компоненты, водные продукты, телефоны и комплектующие, изделия из бамбука и ротанга, изделия из стали, изделия из пластика, керамические изделия, фарфор, волокно, текстильные волокна всех видов.
В обратном направлении, основной импорт Вьетнама из Уругвая – древесина и изделия из дерева, сырье для текстиля и коже-обувной промышленности, фармацевтические препараты, молоко и молочные продукты, морские продукты, корма и сырье для животных, химикаты…
Данные Уругвая показывают, что экспорт Вьетнама в эту страну в январе 2023 года достиг более 5,7 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем за тот же период в 2022 году. Между тем, экспорт Уругвая из Вьетнама достиг более 1,6 млн долларов США, что на 48,17% меньше.
14 апреля Вьетнам и Уругвай успешно провели Третье заседание Совместного комитета по экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству, где стороны договорились о многих практических решениях нерешенных проблем в двусторонних торгово-инвестиционных отношениях, а также наметили направления реализации мер по стимулированию торговли.
Заместитель министра До Тханг Хай отметил, что Уругвай является потенциальным рынком и одним из важных партнеров в регионе. Кроме того, Уругвай является одним из членов-основателей блока МЕРКОСУР и имеет важный голос в латиноамериканском регионе.
До Тханг Хай предложил обеим сторонам продолжать развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество, диверсифицировать структуру импорта и экспорта продукции и продвигать содействие торговле, связывать торговлю и поддерживать бизнес-сообщество в изучении рынка и поиске возможностей для бизнеса, тем самым восстанавливая двустороннюю торговлю.
* Взять инициативу в свои руки
Представитель Министерства промышленности и торговли заявил, что для продвижения экспорта на рынок Уругвая предприятиям следует активно искать информацию о рынке и обновлять информацию о торгово-экономической и инвестиционной политике двух стран через агентства, как Министерство промышленности и торговли, посольства Вьетнама в Аргентине по совместительству Уругвая и Парагвая, посольства Аргентины и Уругвая во Вьетнаме и центры содействия торговле провинций и городов...
С другой стороны, активно им нужно участвовать в исследованиях рынка, продвижении торговли и инвестиций, прямых или онлайн-торговых связях с уругвайскими партнерами для поиска возможностей делового сотрудничества.
Кроме того, предприятиям необходимо сосредоточиться на повышении качества продукции, разработке новых продуктов в соответствии с потребностями и вкусами рынка, повышении ценовой конкурентоспособности, поиске путей снижения транспортных расходов и затрат на логистику.
С другой стороны, предприятия должны тщательно изучить обычаи, культуру, характеристики, потребности и т. д. рынка, прежде чем ориентироваться и принимать решения о развитии экспорта на этот рынок.
В частности, Министерство промышленности и торговли вместе с соответствующими министерствами и ведомствами и Вьетнамским торговым представительством в Аргентине, Уругвае и Парагвае, станут мостом для поддержки вьетнамского бизнес-сообщества в предоставлении рыночной информации, установления связей с партнерами на этих рынках и решения возникающих трудностей и проблем в процессе проникновения на рынок.